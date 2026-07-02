ENCABEZA ALCALDESA MARIELA LÓPEZ SOSA GRADUACIÓN DE LA TELESECUNDARIA “PROF. SEBASTIÁN CÁRDENAS VÁZQUEZ”

La presidenta municipal fungió como madrina de la generación 2023-2026 en el ejido Benito Juárez, donde además se reconoció la gestión fundacional del plantel.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

XICOTÉNCATL, Tam.- Al destacar que la culminación de una etapa educativa representa el inicio de nuevos sueños para la juventud local, la presidenta municipal, Mariela López Sosa, encabezó la ceremonia de graduación de la generación 2023–2026 “Maryjani Garay López” de la Escuela Telesecundaria “Prof. Sebastián Cárdenas Vázquez”.

El evento protocolario, que marcó el fin de cursos de una nueva camada de graduados, se llevó a cabo en las instalaciones del ejido Benito Juárez, registrando una importante asistencia de padres de familia y autoridades del sector educativo.

Durante el desarrollo de la ceremonia se contó con la presencia de distinguidas personalidades, entre ellas el Prof. Matías Gutiérrez Guerrero, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) en Loma Alta; el Prof. Francisco Morales Zapata, director del plantel anfitrión; y el Sr. Joel Castillo Castro, delegado del ejido Benito Juárez 1.

Un momento de especial emotividad durante el acto fue la entrega de un merecido reconocimiento al Sr. José Merced Banda Montoya. Las autoridades presentes y la comunidad escolar aplaudieron su valiosa y persistente gestión en el pasado, la cual fue pieza fundamental para hacer posible la construcción y fundación de esta importante institución educativa que hoy rinde frutos a la sociedad de Xicoténcatl.

Con este homenaje, la ceremonia no solo celebró el futuro de las nuevas generaciones, sino que también honró las raíces y el esfuerzo de quienes trabajaron para cimentar el patrimonio educativo del ejido Benito Juárez, consolidando una jornada de fiesta, gratitud y orgullo para todo Xicoténcatl.