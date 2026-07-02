PARTICIPA RECTOR DE LA UAT, DÁMASO ANAYA, EN LA INSTALACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO INTERINSTITUCIONAL CONTRA CICLONES

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada en esta capital por el gobernador Américo Villarreal Anaya y la coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa.

En este marco se instaló formalmente el Puesto de Comando Interinstitucional, instancia de coordinación estratégica y toma de decisiones entre los tres órdenes de gobierno, diseñado para garantizar una atención efectiva ante las emergencias derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026.

Durante el evento, que congregó a funcionarios federales, estatales y alcaldes de las distintas regiones de la entidad, el rector Dámaso Anaya reafirmó la colaboración y el respaldo de la UAT en las tareas de prevención impulsadas por el Gobierno del Estado.

Asimismo, Anaya Alvarado constató el reconocimiento que la titular nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, otorgó al gobernador Américo Villarreal por su compromiso con el trabajo preventivo, consolidando a Tamaulipas como un estado preparado para hacer frente a los riesgos climáticos.

Durante la sesión, la funcionaria federal presentó el documento técnico Análisis y Evaluación de Riesgos Hidrometeorológicos del Estado de Tamaulipas. Este diagnóstico detalla los puntos críticos en cuencas hídricas y zonas vulnerables a inundaciones, con el fin de sustentar acciones de mitigación.

A la par, el Gobierno Estatal presentó la plataforma Clima Tamaulipas, una herramienta equipada con una red de 20 estaciones meteorológicas en diversos municipios. El sistema ofrece datos en tiempo real sobre temperatura, humedad, lluvia, viento, presión atmosférica, índice UV y calidad del aire, entre otros indicadores especializados.

Cuarto Poder de Tamaulipas/