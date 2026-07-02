CORRECAMINOS DE LA UAT SE DECLARA LISTO PARA RECIBIR A LAS CHIVAS EN EL MARTE R. GÓMEZ

La actividad arranca a las 18:00 horas con el duelo de la Liga Premier y continúa a las 20:00 horas con el encuentro estelar de pretemporada.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se encuentra lista para vivir una auténtica fiesta deportiva este viernes, 3 de julio, cuando el equipo de casa, Correcaminos, se enfrente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en el Estadio Marte R. Gómez.

La jornada futbolera en Ciudad Victoria ofrecerá una atractiva doble cartelera que arrancará en punto de las 18:00 horas, con el encuentro preliminar entre Correcaminos de la Liga Premier y el cuadro suplente del Guadalajara.

Posteriormente, el terreno de juego será el escenario del protocolo oficial de presentación de la plantilla completa de Correcaminos ante los medios de comunicación y la afición. Con ello, quedará todo listo para el partido estelar de las 20:00 horas frente al primer equipo de las Chivas. El conjunto dirigido por Gabriel Milito se presentará con su arsenal titular, salvo los jugadores convocados por la Selección Mexicana para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

La escuadra naranja saltará a la cancha para inaugurar una nueva era deportiva bajo la dirección técnica de Gabriel “Místico” Pereyra, estratega que asume el banquillo universitario con las credenciales de actual campeón de liga y campeón de campeones en la Liga de Expansión MX.

Con el firme objetivo de consolidar un equipo protagonista y altamente competitivo, el plantel de Correcaminos se ha reforzado con ocho incorporaciones oficiales, donde destaca la experiencia y dinamismo de jugadores como Bryan “Cobra” Mendoza, Wily Guzmán, Omar Islas y Oliver Pérez, futbolistas de primera línea que vienen de disputar la gran final del certamen anterior.

Al concluir el encuentro ante la escuadra tapatía, la directiva del club confirmó que se habilitarán de manera inmediata las taquillas del estadio para dar inicio de forma anticipada a la venta de boletos para los próximos dos grandes compromisos de preparación de Correcaminos: el duelo internacional ante el Sporting de Costa Rica, el próximo 9 de julio, y el encuentro frente a la Selección Mexicana Sub-23, el 16 de julio.

Por tal motivo, se hace un llamado a la afición del Correcaminos a asegurar sus accesos con tiempo, asistir en familia y mantener el gran apoyo a la escuadra local en esta intensa cartelera de futbol que vivirá la capital del estado.

Cuarto Poder de Tamaulipas/