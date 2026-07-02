ALCALDE FRANK DE LEÓN APADRINA A GRADUADOS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN EL NACIMIENTO

El mandatario de Gómez Farías reafirmó su compromiso con el sector educativo y exhortó a los nuevos egresados a continuar con su preparación académica para poner en alto el nombre de su comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM. – En un emotivo ambiente de celebración que congregó a padres de familia, docentes y autoridades locales, el alcalde Frank de León fungió como padrino de la más reciente generación de graduados de la escuela primaria “Lic. Benito Juárez”, ubicada en la emblemática comunidad de El Nacimiento.

El presidente municipal se mostró visiblemente conmovido y entusiasmado durante el protocolo, destacando la importancia de acompañar a la niñez del municipio en el cierre de esta primera e crucial etapa de su formación académica. Para el edil, compartir este logro representa no solo un honor personal, sino un testimonio del esfuerzo conjunto entre las familias y las instituciones educativas de la región.

Durante su intervención en la ceremonia de clausura, el mandatario estatal aprovechó la oportunidad para dirigir un mensaje de aliento y motivación a los jóvenes estudiantes, a quienes instó a mantener la dedicación en sus próximos retos escolares.

“Me siento profundamente feliz y honrado por esta distinción. Felicitaciones a todos mis ahijados, ¡a seguir poniendo el nombre de su comunidad en alto!”, expresó con orgullo Frank de León entre los aplausos de los asistentes.

El evento concluyó con la entrega formal de constancias y un reconocimiento especial al personal docente del plantel por su dedicación en las aulas. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan la infraestructura escolar y aseguren un mejor futuro para las nuevas generaciones de Gómez Farías.