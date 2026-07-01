GARANTIZA SALUD SEGURIDAD SANITARIA EN TAMAULIPAS DURANTE EL MUNDIAL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Ante los desafíos en materia de salud pública y seguridad sanitaria que representa el Mundial de Fútbol 2026, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a través del Comando Operativo de Seguridad en Salud, mantiene las acciones preventivas, de vigilancia epidemiológica y respuesta sanitaria oportuna en beneficio de la población.

La directora Estatal de Epidemiología y representante del Comando Operativo de Seguridad en Salud, Julita Portilla Sosa, señaló que, ante los riesgos que representan este tipo de eventos, el objetivo principal es otorgar seguridad sanitaria y mantener la capacidad operativa del sistema de salud durante este periodo de operación continua y de actividades preventivas.

“El mundial de futbol, representa desafíos significativos en materia de salud pública, seguridad sanitaria y respuesta inmediata para proteger a la población tamaulipeca y a los visitantes, para ello, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se fortalecieron las acciones de prevención, vigilancia y respuesta para reducir riesgos a la salud y atender oportunamente cualquier evento sanitario que pudiera presentarse”, dijo Portilla Sosa, al tiempo de señalar que hasta el momento, no se ha presentado ningún riesgo.

Para dar continuidad a las acciones preventivas, el Comando Operativo de Seguridad en Salud, informó que desde el 11 de junio a la fecha, se ha priorizado la vacunación con SR (sarampión y rubéola) y Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina acelular) en puntos estratégicos como aeropuertos, puentes internacionales, centrales camioneras, sitios turísticos y zonas de alta concentración poblacional.

En materia de protección sanitaria, se han realizado simulacros, monitoreo de agua en redes de abastecimiento, vigilancia de establecimientos, verificación sanitaria de rastros y supervisión de puntos de entrada a la entidad.

Estas acciones, forman parte de la preparación y respuesta para proteger la salud de las y los tamaulipecos, así como de los visitantes, en donde además se han reforzado los mensajes preventivos en medios de comunicación y redes sociales enfocados a las enfermedades respiratorias, prevención del dengue, golpe de calor, seguridad en viajes, signos de alarma, entre otros.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, exhortó a la población local y visitante a atender las recomendaciones oficiales, acudir a la unidad de salud ante cualquier signo de alarma en su salud y mantenerse informada únicamente a través de canales institucionales.

Cuarto Poder de Tamaulipas/