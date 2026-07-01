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MELCHOR BUDARTH BÁEZ APADRINA A LA GENERACIÓN 2023-2026 DEL JARDÍN DE NIÑOS ‘JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI’

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  • El alcalde de Ocampo acompañó a los pequeños graduados en una emotiva ceremonia que marca el fin de su primera etapa escolar.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.– En un emotivo evento que reunió a familias y personal docente, el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, fungió como padrino de la generación 2023–2026 del Jardín de Niños “José Joaquín Fernández de Lizardi”, reafirmando su compromiso con la educación y la niñez del municipio.

Durante la ceremonia de graduación, el presidente municipal acompañó a las niñas y niños en este significativo paso que marca la culminación de su educación preescolar e inicio de una nueva etapa formativa.

A través de un mensaje de aliento, se extendieron las felicitaciones a todos los graduados por este importante logro en sus vidas, deseándoles un futuro prometedor, lleno de nuevos aprendizajes, sueños cumplidos y grandes éxitos en su próximo ingreso a la educación primaria.

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