MORENA TAMAULIPAS SE DESMARCA DEL VERDE: TAMAULIPAS ES GUINDA Y NADA MÁS

Morena Tamaulipas marcó un deslinde firme y categórico frente al Partido Verde. En conferencia de prensa desde Reynosa, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Mtra. María Guadalupe Gómez Núñez, advirtió que la Cuarta Transformación no se comparte ni se simula: Tamaulipas es guinda y nada más.

“En Morena tenemos claridad absoluta: nuestro camino está del lado de la gente, del pueblo y en el territorio. No necesitamos contradicciones ni simulaciones; trabajamos todos los días para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación”, expresó.

Gómez Núñez denunció la incoherencia del Partido Verde, que por un lado anuncia que irá solo en las próximas elecciones, y por otro intenta apropiarse del nombre de la 4T y atraer liderazgos que pertenecen a Morena.

“Usar el nombre de la Cuarta Transformación para afiliar a otro partido es engañar a la gente. El Verde se dice fuerte, pero su fuerza ha venido de Morena y del PT. Sin nuestros cuadros, sin nuestra estructura y sin nuestro voto duro, solo son un cascarón vacío. Los datos lo demuestran: en la última elección de ayuntamientos el Verde obtuvo 51,480 votos, mientras que Morena alcanzó 701,988 votos del pueblo. Esa es la diferencia entre el cascarón y la fuerza real del pueblo”, señaló.

La dirigente llamó a quienes en su momento se prestaron a colaborar con el Verde a definirse y regresar al movimiento que sí representa al pueblo. “Pedimos a los cuadros que les prestamos, que regresen para que nadie se confunda o los confundan. Éste, es tiempo de definiciones”, agregó.

Reiteró que la transformación en Tamaulipas tiene un solo color y un solo rumbo: “Con respeto, pero con toda firmeza lo decimos: Tamaulipas es y seguirá siendo territorio Morena”.

Finalmente, cabe mencionar que la Presidenta estuvo acompañada por Humberto Prieto Herrera, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso; Magaly Deandar, Eva Reyes, Armando Zertuche y Paquita Castro Armenta, legisladores locales.

También estuvieron presentes Sergio Julián Martínez Huerta, secretario de Organización; Noralba Juárez Hernández, secretaria de Finanzas; Yuliana Mata Lara, secretaria de Educación, Capacitación y Formación Política; Valentina Cota Victoria, Secretaria de Mujeres; César Luna González, secretario de Comunicación y Propaganda y Nubia Almaguer, secretaria del Trabajo y Producción del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas.