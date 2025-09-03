GOBIERNO DE GONZÁLEZ INFORMARÁ SOBRE AVANCES EN SU PRIMER AÑO DE GESTIÓN

GONZÁLEZ, TAMPS.- El Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, rendirá su Primer Informe de Gobierno de la administración 2024-2027 ante la ciudadanía. El evento se llevará a cabo el lunes 9 de septiembre a las 7:00 p.m. en la Plaza Principal de González.

El informe tiene como objetivo principal presentar los resultados y avances alcanzados durante el primer año de gestión. El evento mostrará las acciones, proyectos y programas implementados bajo la primera administración morenista en la historia de González.

Durante la presentación, se expondrán los resultados obtenidos en áreas estratégicas como desarrollo social, obras públicas, desarrollo económico, educación, deportes, cultura, salud y bienestar de las familias gonzalenses. El propósito es ofrecer una rendición de cuentas clara y transparente sobre el uso de los recursos públicos y los progresos realizados en el municipio.

El Gobierno de González invita a la comunidad a asistir para conocer el estado actual de la administración, el avance de los compromisos adquiridos y un poco de los proyectos que vienen para el municipio en el segundo año de su administración.