PROMUEVEN ESTADO Y MUNICIPIO CRECIMIENTO ORDENADO DE EL MANTE

* A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, sectores representativos del municipio encabezados por la Alcaldesa Patty Chío, trabajan en la actualización del Plan municipal de Ordenamiento Territorial atendiendo los renglones y procurar un crecimiento equitativo de la mancha urbana.

La Presidenta Municipal Patty Chío encabezó el taller de participación ciudadana, convocado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, actividad que marca el inicio del proceso de actualización del plan municipal de ordenamiento territorial para El Mante, en donde se atenderán la problemática en los renglones urbano, económico industrial y ambiental.

El taller fue encabezado por Daniel Ruiz Maza director de planeación regional y urbana de la SEDUMA, quien asistió con la representación de la secretaria Karina Lizeth Saldívar Lartigue; actividad a la que asistió la presidenta municipal Patty Chío, el Director de Obras Publicas Desarrollo Urbano y Medio Ambiente a cargo de Pedro González Ángeles, así como la secretaria del Ayuntamiento Benilde Elizabeth Molina Leija e integrantes del cabildo.

Patty Chío en su mensaje de bienvenida destacó el interés del Gobernador Américo Villarreal Anaya y de la Secretaria Lizeth Saldívar Lartigue para lograr la actualización del municipio y procurar un crecimiento de la mancha urbana en orden, evitando afectar el medio ambiente y procurar el desarrollo económico.

La Presidenta agradeció la asistencia a la convocatoria hecha por el Gobierno Municipal de El Mante, a través de la Dirección de Obras Públicas, para aportar conocimientos e interactuar en la actualización del programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo Urbano de El Mante que fue integrado y puesto en marcha en el año 2010 y que en la actualidad no respondiendo a la dinámica y crecimiento de la ciudad.

“El objetivo es integrar a este nuevo documento: el crecimiento y dinámica de la ciudad, atendiendo sus distintas problemáticas y tendencias; garantizando un desarrollo armónico sin afectar el medio natural. Además de proponer una estructura y normatividad urbana en lo referente a los usos y destinos, las cuales permitan el ordenamiento urbano y garanticen el bienestar social”.

El objetivo de esta actualización es generar normas claras que promuevan y fomenten el desarrollo económico y social del Municipio y su cabecera, actualizando las zonas aptas para el desarrollo urbano, dijo la presidenta.

“En El Mante, de la mano de nuestra Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Transformamos y con el impulso del Gobernador Américo Villarreal Anaya, caminamos a paso mucho más firme, actualizando documentos como este en donde se permite avanzar con certeza en el ordenamiento de nuestro entorno”. Precisó la Alcaldesa.

Con estas acciones, el municipio de El Mante en breve realizará la firma del convenio de colaboración con la SEDUMA para la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y atender la problemática, mediante la selección y definición de problemas prioritarios.