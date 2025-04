HELEN DANIELA PERALES AGUILAR: ORGULLO MANTENSE EN EL ATLETISMO NACIONAL SUB-16

Joven atleta del Club Warriors se posiciona como la primera mantense en representar a Tamaulipas en los 80 metros de la Olimpiada Nacional, un logro que corona años de esfuerzo y dedicación.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Ciudad Mante, Tamaulipas – Helen Daniela Perales Aguilar, una joven atleta de 13 años perteneciente al Club de Atletismo Warriors, dirigido por el Prof. José Natividad Almazán, ha hecho historia para su ciudad al convertirse en la primera mantense en clasificar a las competencias de 80 metros sub-16 en la Olimpiada Nacional, representando al estado de Tamaulipas. El prestigioso evento se llevará a cabo en Tlaxcala el próximo mes de junio, marcando un hito en la trayectoria deportiva de Perales Aguilar y un motivo de orgullo para la comunidad mantense.

El camino de Helen hacia la Olimpiada Nacional ha sido pavimentado con constancia, disciplina y un innegable talento. Su clasificación al evento nacional fue asegurada tras un desempeño sobresaliente en el macro regional CONADE, donde se posicionó entre las 16 mejores atletas del ranking nacional en su categoría. Este logro representa la culminación de un proceso de entrenamiento riguroso y una serie de victorias que la han catapultado a la cima del atletismo juvenil mexicano.

La preparación de Helen Daniela para los Juegos CONADE y las Competencias Escolares 2025 ha sido intensa y metódica. Su participación en el Segundo Serial Estatal de Atletismo Pista Y Campo, organizado por la Asociación Estatal de Atletismo y celebrado en el Estadio Ignacio Zaragoza los días 29 y 30 de noviembre pasados, fue crucial para afinar su rendimiento y fortalecer su confianza. En este evento, Perales Aguilar demostró su dominio en la velocidad al obtener el Primer lugar en las pruebas de 80 metros planos, 150 metros planos y en los relevos de 4×100 en la categoría sub-16. Estos resultados consolidaron su posición como una de las promesas del atletismo tamaulipeco y la impulsaron a seguir persiguiendo sus sueños deportivos.

El éxito de Helen Daniela Perales Aguilar no se limita a las pistas de atletismo estatales. Su talento también ha brillado en el ámbito escolar, donde representa con orgullo a la Escuela Secundaria General No. 3. Recientemente, el 17 de enero, Helen se destacó en el regional de atletismo de los juegos escolares de educación básica, celebrado en Tampico, donde conquistó el pódium más alto tanto en los 100 metros planos como en los relevos 4×100. La competencia, presenciada por una nutrida afición y el apoyo incondicional de su familia, reafirmó su posición como una figura prominente del atletismo juvenil en la región. Su desempeño en Tampico no solo le valió el reconocimiento deportivo, sino que también la consagró como “la reina de los 100 metros y relevos 4×100”.

Detrás del éxito de Helen Daniela Perales Aguilar se encuentra el invaluable apoyo de sus padres, quienes han sido fundamentales en su trayectoria deportiva. Su dedicación, sacrificio y aliento constante han permitido que Helen desarrolle su potencial al máximo y alcance sus metas. La comunidad reconoce el esfuerzo de los padres de Helen, quienes han cultivado un ambiente de perseverancia y compromiso que ha contribuido significativamente a su desarrollo como atleta.

La historia de Helen Daniela Perales Aguilar es una inspiración para jóvenes atletas y un testimonio del poder de la dedicación y el trabajo duro. Su clasificación a la Olimpiada Nacional es un logro significativo para la ciudad de Mante y un reflejo del talento que existe en la región. Con su velocidad, disciplina y pasión por el atletismo, Helen se ha convertido en un ejemplo a seguir y en un orgullo para su escuela, su club y su comunidad. Sin duda, Helen sigue siendo “una hermosura en el atletismo” y su futuro en el deporte se vislumbra brillante y lleno de éxitos. Su coronación como la reina de la velocidad es un reconocimiento merecido a su talento y a su incansable búsqueda de la excelencia. El futuro del atletismo mantense parece prometedor gracias a atletas como Helen Daniela Perales Aguilar.