RECONOCEN CAÑEROS DEL NARANJO LA LABOR DEL DIF OCAMPO EN SU PRIMER INFORME

La CNPR, a través de su líder Rubén León, destacó el compromiso de la C.P. Martha Uresti de Budarth con los sectores más vulnerables del municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tamaulipas. – La dirigencia de la CNPR Cañera del Ingenio Beta San Miguel del Naranjo reconoció y felicitó la destacada labor y el compromiso social de la C.P. Martha Uresti De Budarth, presidenta del Sistema DIF Municipal de Ocampo, tras la presentación de su Primer Informe de Actividades.

El reconocimiento fue encabezado por el Ing. José Rubén León Montalvo, presidente de la organización cañera, quien resaltó la entrega de la titular del DIF al impulsar programas en beneficio directo de las familias del municipio.

León Montalvo subrayó el papel fundamental que ha desempeñado la presidenta del DIF en el fortalecimiento de la atención a los sectores más vulnerables de Ocampo, demostrando sensibilidad y eficiencia en la gestión de la asistencia social.

Finalmente, el líder cañero reiteró su respaldo institucional a la labor del DIF Municipal y manifestó la total disposición de la CNPR de trabajar de manera coordinada con el organismo para seguir promoviendo el bienestar social y el desarrollo integral en Ocampo.