SE PRESENTARÁ EN EL MANTE CONCIERTO NAVIDEÑO “DE LO CLÁSICO A LO NUESTRO”

* El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) presentará el cuarteto de cuerdas Marfil, bajo la dirección del Mtro. David Pesina.

Acercar a las familias a las bellas artes y brindar la calidez de la Navidad a través de la música, es el objetivo del programa del Gobierno de Tamaulipas bajo la presentación del concierto “De lo clásico a lo nuestro”.

El Gobierno de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes dirigido por Héctor Romero Lecanda, en coordinación con la Secretaría de Bienestar y el Gobierno Municipal de El Mante representado por la Alcaldesa Patty Chío, invitan a la ciudadanía al concierto “De lo clásico a lo nuestro”.

El evento se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre en la cancha deportiva de la Colonia Arbustos, donde se presentará el Cuarteto de Cuerdas Marfil, bajo la dirección del Mtro. David Pesina.

Este concierto forma parte de las actividades culturales navideñas impulsadas con el propósito de acercar el arte, la música a las familias mantenses, fomentando la convivencia en un ambiente de armonía, tradición y celebración.

La administración estatal y municipal reiteran su compromiso de fortalecer la identidad cultural y ofrecer a la población eventos de calidad, accesibles para todas y todos.

Se invita a la ciudadanía a asistir y disfrutar de una noche llena de talento, música y espíritu navideño., con acceso gratuito para todas las familias.