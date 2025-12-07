LLEVA GOBIERNO DE ALTAMIRA LA MAGIA DE LA NAVIDAD A CADA RINCÓN DE LA CIUDAD

ALTAMIRA, TAM., 07 Diciembre 2025.- Con un emotivo encendido del tradicional pino navideño, el Gobierno de Altamira y el Sistema DIF Municipal llevaron la magia decembrina a la colonia Monte Alto, reforzando el espíritu de unión y alegría entre las familias del sector.

El evento fue encabezado por la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, quien convivió con niños, madres y padres de familia, además de resaltar la importancia de mantener vivas las tradiciones que fortalecen el tejido social.

Acompañados por estudiantes de la primaria Motolinea, los asistentes disfrutaron del programa “La Alegría Navideña”, que llenó de color y entusiasmo la jornada. El ambiente fue amenizado por el grupo musical Cuerdas Marfil, del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes, cuyo repertorio navideño añadió un toque especial a la celebración.

“Gracias a todas las personas que se suman para que estos momentos sigan iluminando nuestra ciudad”, expresó Luque de Martínez durante su mensaje, destacando el compromiso del DIF para acercar actividades festivas y recreativas a todos los rincones del municipio.

En la actividad participaron también síndicos y regidores del Ayuntamiento de Altamira, así como colaboradores del DIF Municipal, quienes contribuyeron a brindar una tarde llena de convivencia, luces y esperanza para las familias de Monte Alto.