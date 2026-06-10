EL SNTE  ALIADO DEL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM; RESPALDA CON RESULTADOS LA ESTABILIDAD Y LA PAZ DEL PAÍS

En Tamaulipas, el liderazgo de Arnulfo Rodríguez consolida el rumbo del magisterio al concretar el aumento salarial del 9% y resolver añejas demandas en salud, plazas y vivienda.

POR ALFREDO GARCÍA BECERRA

CD. VICTORIA, TAM. — El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se consolida como un firme aliado del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, respaldando con resultados concretos la estabilidad y la paz de la nación. En Tamaulipas, el liderazgo y la experiencia de Arnulfo Rodríguez Treviño al frente de la Sección XXX han permitido consolidar el rumbo y sentido del magisterio, alineándose a la política nacional de mejora educativa y elevación del nivel de vida del gremio que abandera el dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas, con el firme apoyo de los órdenes estatal y federal.

El origen de este logro se remonta a hace dos semanas, cuando Alfonso Cepeda Salas convocó a los concejales nacionales para dar a conocer la respuesta salarial de este año, la cual se fijó en un incremento del 9%. El pasado lunes, Rodríguez Treviño informó formalmente este beneficio, primero al Comité Ejecutivo Seccional y, posteriormente, lo divulgó a toda la base magisterial tamaulipeca, tras ser autorizado por el gobierno federal.

Con la madurez política que los identifica, los trabajadores de la educación en Tamaulipas aceptaron el aumento sin que se registraran manifestaciones de rechazo en la entidad. Por el contrario, con sus acciones diarias patentizaron su respaldo a la administración de Claudia Sheinbaum, mostrando plena conciencia de la situación actual del país y manteniendo el dedo en el renglón para seguir mejorando las prestaciones de salud a través del ISSSTE y de vivienda con el apoyo del SARTET.

“Los maestros tamaulipecos estuvimos de acuerdo, valorando lo que hace el gobierno para que el maestro tenga una vida mejor”, destacó contundente Arnulfo Rodríguez Treviño.

Con miras a profundizar en la calidad educativa y el bienestar laboral, el líder de la Sección XXX adelantó que a mediados de septiembre todos los docentes del país participarán en una encuesta nacional, donde verterán sus puntos de vista sobre estos temas fundamentales.

Sentido humano en la asignación de plazas

Otra de las acciones de gran impacto social y humano que destacó el dirigente es el nuevo acuerdo de sectorización para los egresados de las escuelas normales del estado. A partir de ahora, quienes aprueben sus exámenes de admisión serán adscritos a regiones cercanas a sus domicilios. “Es decir, los de Nuevo Laredo no pasarán de la región ribereña, e igual criterio se aplicará para los del centro y sur del estado”, detalló, evitando así el desarraigo de los nuevos profesionistas.

Asimismo, tras un largo y complejo proceso de negociación, el pasado lunes la Sección XXX resolvió la problemática de plazas que afectaba a nivel estatal y que mantenía un rezago importante en Ciudad Victoria y sus alrededores. “La gente se va contenta porque vuelven a tener un empleo que estaba detenido”, explicó Rodríguez Treviño. El dirigente aprovechó el espacio para extender un sincero agradecimiento al secretario de Educación estatal, Dr. Miguel Ángel Valdez García, a su equipo de trabajo, y de manera especial al gobernador Américo Villarreal Anaya, de quienes remarcó su total disposición: “Tienen la intención de ayudarnos porque estábamos olvidados”.

El magisterio se suma a la fiesta mundialista

Finalmente, haciendo eco de las expresiones populares y entendiendo el rol del magisterio como el principal vínculo con el seno familiar, el sindicato se sumó a la fiesta del Mundial de Fútbol. Por ello, se otorgó este jueves como día de asueto para que la niñez tamaulipeca pueda vivir de cerca esta histórica celebración nacional.

“Aprovechamos estos eventos deportivos para demostrar la calidad humana que existe en el mundo, en México y en Tamaulipas”, concluyó el líder magisterial.