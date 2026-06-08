LLEGAN A DIF  EL MANTE APOYOS ALIMENTARIOS “VOLUNTAD DE AYUDAR A LAS FAMILIAS”

*Es la segunda dotación alimentaria del año que envía la Dra. María de Villarreal y que gracias a las gestiones de Patty Chío, reciben familias que más necesitan.

Gracias al respaldo de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, continúan llegando a las familias mantenses las dotaciones alimentarias del programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”, beneficiando a personas que requieren este importante apoyo.

La presidenta municipal Patty Chío ha mantenido una gestión permanente para fortalecer este programa y lograr que cada vez más familias formen parte del padrón de beneficiarios, permitiendo que los apoyos lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan, como son adultos mayores y personas con discapacidad.

A partir de este martes, el Sistema DIF El Mante inicia la entrega de las dotaciones alimentarias para los beneficiarios de la zona urbana, quienes deberán acudir a las instalaciones de la dependencia los días 9, 10, 11 y 12 de junio, así como el lunes 15 y martes 16 de junio, en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Para la zona rural, se informó que la fecha y horario de entrega serán dados a conocer oportunamente en cada ejido, con el propósito de facilitar la distribución de los apoyos directamente en las comunidades.

La Directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez indicó a los beneficiarios que es obligatorio presentar una copia de su comprobante de domicilio y credencial de elector (INE), documento necesario para realizar la prueba de supervivencia correspondiente.

“Desde el Gobierno Municipal de El Mante y el Sistema DIF trabajamos de manera coordinada para mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer los programas de asistencia social en el municipio”, comentó .