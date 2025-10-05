PATTY CHÍO Y COMAPA MANTE, REDOBLAN ATENCIÓN EN DRENAJES Y FUGAS

*En respuesta al compromiso con la ciudadanía mantense, mediante acciones permanentes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario, realizan esfuerzos y acciones pata hacer más eficientes los servicios.

En un esfuerzo constante por mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado, la COMAPA y el Gobierno Municipal de El Mante que preside Patty Chío mantienen un trabajo activo para atender oportunamente las fugas de agua y los reportes de drenaje en distintos sectores del municipio.

Durante la semana que concluye, las cuadrillas de COMAPA realizaron la reparación de más de 15 fugas en diversas colonias de la ciudad, refrendando su compromiso con la eficiencia y la atención ciudadana.

Incluso en día inhábil, el personal del organismo llevó a cabo labores de mantenimiento frente a la escuela Adolfo López Mateos, con el propósito de no interferir con las actividades académicas.

De igual manera, el equipo vactor trabaja en la calle Arbustos, realizando acciones de limpieza y desazolve para mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario.

Estas tareas forman parte del plan permanente de trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de El Mante y COMAPA a cargo de Jorge Salomón González, enfocado en garantizar servicios públicos de calidad y fortalecer el bienestar de las familias mantenses.

“Seguimos trabajando por el bienestar de nuestras familias. Unidos transformamos El Mante.” Aseguró la Presidenta Municipal Patty Chío.