INTENSIFICA PATTY CHÍO, PROGRAMA DE BACHEO  EN LA ROTARIA

La presidenta municipal supervisó los trabajos de rehabilitación en cuatro tramos de esta importante vialidad y pidió la colaboración de la ciudadanía para que los trabajos cincluyan en los tiempos estimados.

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la ciudad, el Gobierno Municipal de El Mante que encabeza Patty Chío, continúa con los trabajos de rehabilitación de calles a través del programa de bacheo con concretera móvil.

Las acciones han iniciado en la avenida Rotaria, una de las vialidades de mayor circulación, se han intervenido cuatro tramos estratégicos, donde personal municipal realiza labores de reparación con materiales de alta resistencia que permitirán una mayor durabilidad de la superficie de rodamiento.

La presidenta municipal destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para recuperar las vialidades y ofrecer mejores condiciones de movilidad a las familias mantenses.

“Estamos trabajando todos los días para atender las necesidades más sentidas de la ciudadanía. La rehabilitación de nuestras calles no solo mejora la imagen urbana, sino que brinda mayor seguridad a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a la comprensión y colaboración de la ciudadanía para respetar los tiempos de fraguado del concreto y las restricciones temporales de circulación en las áreas intervenidas.

“Pedimos el apoyo de todas y todos para que respeten los señalamientos y los cierres parciales en los puntos donde estamos trabajando. Cada reparación requiere un tiempo específico para alcanzar su resistencia óptima; si lo respetamos, lograremos obras más duraderas y mejores resultados para la ciudad”, señaló.

La alcaldesa reiteró que la participación ciudadana es fundamental para el éxito de estas acciones.

El Gobierno Municipal agradece la colaboración de la población y refrenda su compromiso de continuar impulsando acciones que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura urbana y a la transformación en El Mante.