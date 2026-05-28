LOGRA INGENIO BETA SAN MIGUEL DEL NARANJO ZAFRA HISTÓRICA EN CALIDAD; SUPERA CRISIS DE LA SEQUÍA

El gerente Raúl Fernando Juárez Martínez informó que, aunque los bajos precios nacionales del azúcar frenan el equilibrio financiero, el ciclo 2025-2026 cerró con 137 mil toneladas de azúcar producidas y el rendimiento de KARBE más alto en la última década.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL NARANJO, S.L.P. — El Ingenio Beta San Miguel del Naranjo concluyó de manera oficial su zafra 2025-2026 con un balance positivo que marca el fin de la severa crisis hídrica que afectó a la región, posicionando al sector cañero con rendimientos históricos en la calidad del dulce, aunque bajo la expectativa de una mejora en los precios del mercado nacional.

En entrevista, el Ing. Raúl Fernando Juárez Martínez, gerente del ingenio, calificó los resultados del actual ciclo como “buenos, pero todavía no suficientes” para las capacidades de molienda y producción instaladas en la factoría. Explicó que el punto de equilibrio económico-financiero de la empresa aún se encuentra en números rojos, una situación derivada no de los volúmenes de producción, sino de los bajos precios del azúcar a nivel país. No obstante, confió en que se registre una mejoría al cierre formal del ciclo azucarero.

Rendimiento histórico para los productores

La gran noticia de este ciclo corresponde al sector cañero. Juárez Martínez destacó que se alcanzó el KARBE (Kilogramos de Azúcar Recuperable Base Estándar) más alto de las últimas diez zafras en este ingenio, situándose preliminarmente en los 128.7 puntos.

“El KARBE determina el precio de la tonelada de caña que se le pagará a los productores. Es una buena noticia; siempre buscamos el trabajo en equipo porque queremos que le vaya bien a todos: al sector obrero, al cañero y al industrial”, expresó el gerente.

Al cierre definitivo de la molienda, las cifras operativas de la zafra 2025-2026 quedaron de la siguiente manera:

Caña molida: 1 millón 165 mil toneladas.

Azúcar producida: 137 mil toneladas.

Rendimiento (KARBE): Superior a los 128 puntos (con un registro de 128.7 al último día, pendiente del cálculo final).

El rescate tras la crisis de 2024

El panorama actual contrasta radicalmente con el desastroso ciclo del 2024, año en el que se acumularon cinco periodos consecutivos de sequía. En esa pasada zafra, la producción colapsó drásticamente a solo 440 mil toneladas de caña molida y apenas 40 mil toneladas de azúcar procesada.

El Ing. Juárez Martínez reveló que la gravedad de la crisis del año pasado puso en riesgo la continuidad de las operaciones del ingenio para este periodo. Sin embargo, el consejo de administración y los propietarios decidieron emitir un voto de confianza hacia los obreros y productores cañeros, invirtiendo para sostener la actividad a pesar de los balances financieros negativos.

Expectativas para el ciclo 2026-2027

Con la recuperación del campo y el compromiso renovado de la cadena productiva, la directiva de Beta San Miguel del Naranjo mira con optimismo hacia el futuro a corto plazo.

Para la zafra 2026-2027, el ingenio proyecta consolidar su crecimiento operativo, estimando una molienda inicial que se ubicará por encima de 1 millón 300 mil toneladas de caña, lo que permitirá a la empresa acercarse definitivamente a los niveles financieros y de producción que corresponden a su verdadera capacidad instalada.