IMPULSAN ITACE Y CONGRESO DEL ESTADO NUEVAS OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LAS Y LOS TAMAULIPECOS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer la capacitación y formación para el trabajo, impulsando la profesionalización y actualización de las y los tamaulipecos, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) y el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas firmaron un convenio de colaboración.

La firma del convenio estuvo a cargo de Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE; del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; del diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo; y del coordinador de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), Arturo García Valdez, en representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García; entre otras autoridades.

Claudia Anaya Alvarado agradeció al Congreso del Estado por sumar esfuerzos en favor de la educación, la capacitación y el desarrollo integral de las y los tamaulipecos, además de reconocer el interés de las autoridades por generar mayores oportunidades de preparación y actualización.

Resaltó el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por impulsar una visión humanista en la educación, basada en la transformación social y el bienestar colectivo.

Como parte de esta colaboración institucional, se llevó a cabo la exposición y comercialización “Manos Tamaulipecas, Trabajo que Transforma”, integrada por productos elaborados por personas privadas de la libertad en los CEDES de la entidad, resultado de los cursos impartidos por el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), perteneciente al ITACE, promoviendo así el desarrollo de habilidades productivas y nuevas oportunidades de reinserción social.

Con estas acciones, el ITACE reafirma su compromiso de continuar impulsando estrategias de capacitación y formación que contribuyan al bienestar y desarrollo de las familias tamaulipecas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/