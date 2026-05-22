CONSOLIDA LA UAT PLATAFORMA PARA CERTIFICAR Y PRESERVAR LA CUERA TAMAULIPECA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM), puso en marcha la plataforma digital “Cuera Tamaulipeca UAT”, mediante la cual se fortalecen acciones para preservar, proteger y autentificar esta emblemática prenda artesanal representativa de la identidad cultural del estado.

Mediante esta plataforma, la UAT tiene abierta, de manera permanente, la convocatoria para la Certificación del Cumplimiento de las Reglas de Uso de la Indicación Geográfica, dirigida a los artesanos, artesanas y talleres interesados en solicitar la certificación que les otorga el derecho legal de usar los elementos distintivos de autenticidad de sus productos relacionados con la Cuera Tamaulipeca.

Esta iniciativa es impulsada como parte de la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica Protegida “Cuera Tamaulipeca”, otorgada este año por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cuya distinción reconoce a este producto como patrimonio cultural artesanal con características únicas e irrepetibles, vinculadas al territorio de los municipios de Tula y Victoria, Tamaulipas.

En seguimiento a este procedimiento, el IMPI acreditó a la UAT para que, a través del CINOTAM, sea responsable de certificar el cumplimiento de las reglas de uso de la Indicación Geográfica Protegida.

En ese sentido, se creó el portal https://cueratamaulipeca.uat.edu.mx/, en el cual está publicada la convocatoria, además de integrar el registro, validación y certificación de productores, así como bases técnicas, lineamientos y procesos que permitirán garantizar el cumplimiento de estándares en la elaboración de esta prenda artesanal.

Entre los aspectos establecidos destacan el uso exclusivo de piel natural, la conservación de técnicas tradicionales de elaboración, la incorporación de elementos distintivos como flecos y grecas regionales, así como la producción dentro de la zona geográfica protegida.

La plataforma presenta toda la información para el procedimiento completo de certificación, desde el registro inicial de productores y talleres, hasta la emisión del distintivo oficial que incluirá mecanismos de autenticación como códigos QR, números únicos de registro y etiquetas oficiales para cada prenda.

Con este proyecto, la UAT contribuye a la preservación del patrimonio artesanal tamaulipeco, al tiempo que impulsa herramientas de innovación, trazabilidad y protección legal que brindarán mayor reconocimiento y valor a las cueras elaboradas por artesanos del estado.

De igual manera, estas acciones permitirán fortalecer la competitividad y proyección de la Cuera como un producto representativo de Tamaulipas, respaldado por procesos de certificación que buscan preservar su autenticidad y herencia cultural para las futuras generaciones.

Cuarto Poder de Tamaulipas/