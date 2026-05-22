ESTABLECE SALUD RESPUESTA SANITARIA INTEGRAL EN TAMAULIPAS POR MUNDIAL 2026

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud instaló el Comando Estatal de Seguridad en Salud, con el fin de establecer estrategias operativas que respondan de manera oportuna a la protección integral, antes durante y después del Mundial de Futbol 2026.

En representación de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos la directora de Epidemiología, Julita Portilla Sosa, encabezó una reunión de trabajo en donde se establecieron acuerdos que se enfocan a integrar información, activar protocolos y definir los canales únicos de comunicación para actuar ante cualquier eventualidad sanitaria que se pudiera registrar.

“Ante la vulnerabilidad geográfica en la que se encuentra Tamaulipas, este evento internacional registrará una gran movilidad y concentración de personas, y por indicaciones de nuestra secretaria de Salud y la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se reforzarán las acciones sanitarias”, señaló Portilla Sosa durante la reunión.

Dijo que estas acciones incluyen la vigilancia epidemiológica, mecanismos de alertamiento temprano, rutas de referencia y contrarreferencia para la atención inmediata, así como acciones de promoción, prevención y comunicación de riesgos.

Se trata, de realizar una coordinación interinstitucional unificada que permita otorgar una respuesta inmediata a los visitantes y población en general, agilizar incidencias que se pudieran presentar como los servicios de urgencias, atender algún brote de enfermedad o contingencia, entre otros.

Cabe mencionar que el Comando Estatal de Seguridad en Salud rumbo al mundial de Futbol 2026, está conformado por representantes del Sector Salud e instituciones prestadoras de atención médica en la entidad y áreas clave de salud colectiva, para garantizar la atención en este tipo de eventos en el que se da prioridad a la salud y bienestar de la población.

Cuarto Poder de Tamaulipas/