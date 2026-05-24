INGENIO MANTE ENTRA EN LA RECTA FINAL DE LA ZAFRA 2025-2026 CON MÁS DE 1.5 MILLONES DE TONELADAS MOLIDAS

Al corte del 21 de mayo, la factoría reporta una producción que supera las 163 mil toneladas de azúcar; estiman concluir la molienda durante la primera quincena de junio ante un remanente de 120 mil toneladas de caña en campo.

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM.- El Ingenio Mante consolida el cierre del ciclo azucarero 2025-2026 manteniendo un ritmo constante de molienda que ya supera el millón y medio de toneladas de caña procesadas. De acuerdo con los reportes oficiales de las últimas tres semanas (con corte al 21 de mayo), la zona de abastecimiento de Xicoténcatl se mantiene como la principal aportadora de materia prima, con un 52.52 % superando ligeramente la producción local de Mante.

Al cumplirse 180 días de zafra en el último registro, las proyecciones de las organizaciones cañeras y de la propia factoría sitúan el fin de los trabajos de campo y fábrica dentro de la primera quincena de junio, debido a que el inventario de caña pendiente por procesar se redujo significativamente a 120 mil toneladas.

Evolución de la molienda y aportación por zonas

El comparativo de las últimas tres semanas refleja el esfuerzo en el campo cañero para abastecer al ingenio de manera ininterrumpida, a pesar de ligeras variaciones en los promedios diarios de molienda y un incremento marginal en el tiempo perdido en fábrica.

• Al 7 de mayo: Se alcanzó un acumulado de 1,441,239.430 toneladas de caña, con un ritmo de molienda de 8,682.105 toneladas por día. La zona de Xico aportó 756,419.890 toneladas frente a las 684,809.540 de Mante.

• Al 14 de mayo: La cifra ascendió a 1,484,201.410 toneladas totales (173 días de zafra), promediando 8,579.199 toneladas por jornada. Xicoténcatl incrementó su entrega a 780,288.910 toneladas y Mante a 703,912.500 toneladas.

• Al 21 de mayo: El registro más reciente (180 días) ubica la caña molida en 1,524,420.050 toneladas. El promedio diario se ajustó a 8,469.000 toneladas, impulsado por las 800,589.610 toneladas enviadas desde Xicoténcatl y las 723,830.440 toneladas de la zona Mante.

Indicadores de calidad y producción de azúcar

A pesar del avance del calendario, la calidad de la materia prima ha mostrado una alta estabilidad en sus niveles de sacarosa y rendimiento envasado, garantizando una óptima producción del endulzante en sus dos variedades principales.

El comportamiento detallado de los rendimientos e inventarios de producción se describe en la tabla comparativa adjunta

Recta final hacia junio

A lo largo de este periodo de 21 días, el tonelaje remanente en las parcelas bajó de las 236 mil a las 120 mil toneladas, lo que representa una reducción de casi el 50% del inventario final. Aunque el tiempo perdido de la factoría se elevó paulatinamente hasta el 17.86%, los niveles del Kilogramo de Azúcar Recuperable Base Estándar (KARBE) se mantuvieron robustos por encima de los 127 kilos por tonelada de caña.

De acuerdo con el comité de producción, la Unión Local de Productores Cañeras que liderea Sonia Mayorga López y Asociación de la CNPR agilizan las estrategias de quema y corte para aprovechar las condiciones climáticas favorables y asegurar el abasto final antes de que las lluvias de la temporada puedan retrasar el fin de este ciclo productivo.