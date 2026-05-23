UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA TRANSFORMA LA VIDA DE LA NIÑEZ EN LA REGIÓN: DR. AMÍLCAR SALGADO

ALFREDO GARCIA BECERRA

CIUDAD MANTE, Tamaulipas. – Por su ubicación estratégica, su conectividad comercial hacia el norte, el bajío y el centro del país, así como por su riqueza en recursos naturales, esta región sur de Tamaulipas experimenta un crecimiento constante. — mayormente acentuado en zona conurbada de Altamira, Tampico y Madero—En este escenario de desarrollo, contar con alternativas de acceso directo a la atención médica especializada se vuelve una necesidad de primer orden, especialmente cuando se trata de la salud infantil.

Dentro de la gama de especialidades médicas, la cardiología pediátrica destaca por su capacidad de cambiar radicalmente el futuro de los menores. Detectar a tiempo una malformación puede significar la diferencia entre una vida plena o el deterioro progresivo de la salud de niños y adolescentes.

En entrevista con el especialista Dr. Amílcar Salgado Adán, cardiólogo pediatra, se abordó la realidad de las cardiopatías en México y la urgente necesidad de apostar por la prevención.

El panorama actual: 1 de cada 100 niños presenta malformaciones

El Dr. Salgado Adán fue enfático al señalar que las cardiopatías congénitas son una realidad latente: uno de cada cien niños nace con alguna malformación cardíaca. Sin embargo, el panorama actual es muy distinto al de hace unas décadas.

“Antes, el no atender a tiempo estas condiciones llevaba inevitablemente a fatalidades. Hoy en día, un diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado les brinda a los pacientes una expectativa y calidad de vida completamente diferente”, explicó el especialista, destacando que los avances en medicamentos, cirugías y cateterismos han revolucionado el pronóstico de estas enfermedades.

Señales de alarma: ¿A qué deben estar atentos los padres?

El especialista puntualizó que, por lo general, los padres son los primeros en notar cuando algo no marcha bien con sus hijos. Asimismo, destacó el trabajo en equipo con los pediatras de cabecera a través de las exploraciones de rutina.

Para facilitar la detección temprana, el Dr. Amílcar Salgado compartió los principales signos de alerta en bebés y niños pequeños:

Detección de un soplo o ritmo cardíaco anormal.

Cansancio frecuente o agitación desproporcionada.

Dificultad evidente para respirar.

Coloración morada en la piel o labios (cianosis).

Problemas o estancamiento en el desarrollo (niños que no suben de peso).

En etapas de mayor crecimiento (niños grandes y adolescentes), los síntomas suelen cambiar a:

Dolores en el pecho.

Sensación de palpitaciones

Desmayos o desvanecimientos aparentes.

Problemas de presión arterial.

Sobre este último punto, el médico aportó una recomendación clave: “Mi postura es que a todo niño se le debería tomar la presión arterial a partir de los 5 años”. Para ello, el especialista cuenta con equipo de vanguardia diseñado exclusivamente para medir la presión desde bebés hasta jóvenes de 18 años.

Acercando la salud especializada a la región de El Mante

El Dr. Salgado Adán, quien se desempeña formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tampico —donde diariamente recibe y diagnostica a pacientes canalizados desde la zona de El Mante de lunes a viernes—, destacó la importancia de romper las barreras geográficas para acercar la medicina especializada a la población que más lo necesita.

Para facilitar el acceso directo a las familias de la región cañera y sus alrededores sin necesidad de trasladarse permanentemente a la zona conurbada, el especialista ofrece consulta médica una vez al mes en Ciudad Mante:

Sede: Medical Integral Mante (Calle Hidalgo #502 Nte).

Citas e informes: Teléfonos 831 161 4506 y 831 230 3851.

Asimismo, para la atención en la zona de Tampico, además de su labor institucional, ofrece consulta particular en el SEMAI (Teléfono 833 280 0442).

El llamado definitivo: Prevenir antes que lamentar

Para finalizar, el Dr. Amílcar Salgado Adán dejó un mensaje contundente dirigido a los padres de familia y tutores:

“No dejen pasar el tiempo. Es mejor siempre saber para poder actuar, que después querer actuar y tener que lamentar. La prevención siempre va a ser la mejor herramienta”.