DESIGNA PATTY CHÍO A NUEVOS FUNCIONARIOS

El Mante, Tamaulipas. a 2 de julio del 2026.- Con el firme objetivo de reforzar las distintas áreas de trabajo de cara al cierre del segundo año de administración, la alcaldesa Patty Chío anunció una serie de cambios y nuevos nombramientos al interior del Gobierno Municipal.
La presidenta municipal señaló que en El Mante se trabaja sin descanso todos los días, impulsando acciones contundentes que permitan llevar bienestar y desarrollo a las familias de toda la localidad.
Por esto, se requiere de reforzar el trabajo en distintas áreas y seguir respondiendo a la confianza ciudadana.
Expresó su sincero agradecimiento a quienes hasta el día de hoy desempeñaron una función pública, reconociendo su esfuerzo y dedicación.
Patty Chío enfatizó que estos relevos institucionales servirán para dinamizar y fortalecer las tareas que realizan las diversas dependencias de la administración municipal.
Al tomarles la protesta de ley, la alcaldesa hizo un llamado a los nuevos integrantes de su equipo de trabajo:
“Los invito a conducirse en todo momento con total apego a los principios de la Cuarta Transformación, a sostener un alto espíritu de servicio y a trabajar siempre, con honestidad y entrega, por el bienestar de las familias mantenses”.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de continuar trabajando con paso firme y resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía
Los nombramientos que se entregaron fueron los siguientes:
- Secretario Particular: Profr. Luis Humberto Betancourt González
- Director de Turismo: Lic. Víctor Manuel Espinoza Velázquez
- Coordinación de Archivos: Lic. Javier de Jesús Chiu Luna
- Jefatura de Comunicación Social: Lic. Marina Limón Núñez
- Titular de la Unidad de Transparencia: Lic. Santos Sáenz Curiel
- Comisario de Comisión Municipal de Agua Potable: CP Alfredo García Aguilar
- Juez Calificador 2: Lic. Oscar Leal Rubio
- Jefe del Departamento de Deportes: LCP Marcelo González Leyva
- Titular de la Unidad Investigadora: Lic. Lucía Ávila Padrón
- Lic. Ramiro Antonio Silva González: Administrador del Mercado Municipal