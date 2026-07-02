DESIGNA PATTY CHÍO A NUEVOS FUNCIONARIOS

El Mante, Tamaulipas. a 2 de julio del 2026.- Con el firme objetivo de reforzar las distintas áreas de trabajo de cara al cierre del segundo año de administración, la alcaldesa Patty Chío anunció una serie de cambios y nuevos nombramientos al interior del Gobierno Municipal.

La presidenta municipal señaló que en El Mante se trabaja sin descanso todos los días, impulsando acciones contundentes que permitan llevar bienestar y desarrollo a las familias de toda la localidad.

Por esto, se requiere de reforzar el trabajo en distintas áreas y seguir respondiendo a la confianza ciudadana.

Expresó su sincero agradecimiento a quienes hasta el día de hoy desempeñaron una función pública, reconociendo su esfuerzo y dedicación.

Patty Chío enfatizó que estos relevos institucionales servirán para dinamizar y fortalecer las tareas que realizan las diversas dependencias de la administración municipal.

Al tomarles la protesta de ley, la alcaldesa hizo un llamado a los nuevos integrantes de su equipo de trabajo:

“Los invito a conducirse en todo momento con total apego a los principios de la Cuarta Transformación, a sostener un alto espíritu de servicio y a trabajar siempre, con honestidad y entrega, por el bienestar de las familias mantenses”.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de continuar trabajando con paso firme y resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía

Los nombramientos que se entregaron fueron los siguientes: