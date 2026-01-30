REFUERZA PATTY CHÍO TAREAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

* Se une al Grupo Técnico Operativo de Incendios ante el arranque de la temporada 2026; reconoce el trabajo del Gobernador Américo Villarreal a través de Desarrollo Rural, Seduma y Protección Civil

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el firme compromiso de salvaguardar el patrimonio natural y la integridad de las familias mantenses, la Presidenta Municipal de El Mante, Patty Chío, participó este día en el arranque oficial de acciones preventivas por la Temporada de Incendios Forestales 2026, encabezado por autoridades los Gobiernos federal y Estado de Tamaulipas, el gobierno de El Mante se suma a los esfuerzos con el Gobernador Américo Villarreal.

​Durante el acto protocolario celebrado en la capital del estado, se destacó que el municipio de El Mante ha sido identificado como una zona de alta prioridad debido a su historial de incidencia en este tipo de siniestros, lo que llama a reforzar una respuesta institucional rápida y coordinada.

​Tras el banderazo de salida de las brigadas operativas, la Alcaldesa Patty Chío se integró a la Mesa de Trabajo del Comité Estatal de Manejo del Fuego.

En este espacio, se analizaron los lineamientos operativos y preventivos que regirán las acciones de combate durante el presente año, buscando optimizar los tiempos de respuesta y los recursos disponibles.

​”Para El Mante, la prevención no es opcional, es una prioridad. Estamos aquí para asegurar una coordinación estrecha con los tres niveles de gobierno, garantizando que las instituciones como Protección Civil y Bomberos, cuenten con el respaldo y la capacitación necesaria para proteger a nuestras familias”, afirmó la Alcaldesa.

​Con esta participación, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su voluntad de trabajar en unidad con la administración estatal, sumando esfuerzos para enfrentar los desafíos climáticos de la temporada y promover una cultura de prevención ciudadana que ayude a disminuir el riesgo de incendios en la región.