GONZÁLEZ RECIBE APOYO PARA SU SEMILLERO ENSAMBLE HUASTECO COMUNITARIO

ALFREDO GARCIA BECERRA

González, Tamaulipas – En un firme respaldo a la cultura y el arte local, el Semillero Ensamble Huasteco Comunitario de González recibió instrumentos musicales nuevos, gracias al apoyo coordinado del gobierno del estado y el municipio. Este acto subraya el compromiso de las autoridades con el fomento y la preservación de la música tradicional de la región, consolidando a González como un bastión del huapango.

En la ceremonia de entrega el alcalde de González, Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, expresó su agradecimiento por el apoyo recibido y destacó la importancia de la visita del Mtro. Roberto Rentería Yrene, Coordinador Nacional del Sistema Nacional de Fomento Musical; de la Dra. Silvia Casas González, Secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas; y del Mtro. Héctor Romero Lecanda, Director General del ITCA Tamaulipas. La presencia de estos funcionarios subraya el compromiso a nivel estatal y nacional con el desarrollo cultural de González.

La Secretaría de Bienestar Social, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), fue la encargada de formalizar la entrega de los instrumentos a las niñas, niños y jóvenes que integran el Semillero Ensamble Huasteco Comunitario. La Dra. Silvia Casas González transmitió un mensaje del gobernador, Dr. Américo Villarreal, enfatizando que el arte y la cultura son pilares fundamentales en la política de transformación y bienestar para los tamaulipecos.

El Semillero Ensamble Huasteco Comunitario desempeña un papel crucial en el desarrollo integral de la niñez y la juventud de González. A través de la formación artística gratuita, se promueve la identidad cultural, el sentido de comunidad y la paz, utilizando la música huasteca como vehículo de expresión y cohesión social. La entrega de nuevos instrumentos, que incluyó atriles, sillas y accesorios, fortalecerá aún más las capacidades del ensamble y permitirá que sus integrantes continúen destacando a nivel regional y nacional.

El Dr. Zúñiga Rodríguez, visiblemente emocionado, reafirmó el compromiso de su administración con el apoyo continuo a los jóvenes músicos de González. “¡Vamos a seguir apoyando a nuestros pequeños músicos! ¡A seguir impulsando el arte y la cultura en cada rincón de nuestra tierra. ¡En González, la transformación se escucha a ritmo de violín, la quinta y la jarana!”, destacó el alcalde. Con iniciativas como esta, González reafirma su identidad como la cuna del huapango, un legado que se transmite de generación en generación y que se fortalece con el apoyo decidido de las autoridades. El corazón de la identidad gonzalense late con fuerza al ritmo de la música huasteca.