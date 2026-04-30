VIVE ALTAMIRA ESPECTACULAR FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO

Más de 5 mil pequeños disfrutaron de una inolvidable celebración

Altamira, Tam. 30 Abril del 2026.- Con la participación de más de 5 mil niñas y niños, la Plaza Constitución se convirtió en el corazón de una celebración inolvidable organizada por el Sistema DIF Altamira, encabezado por su presidenta, la C.P. Rosa Irma Luque Pérez, acompañada de su esposo, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.

Durante el evento se llevó a cabo una gran rifa en la que se entregaron bicicletas, así como cientos de regalos a las y los asistentes, quienes además disfrutaron de shows, actividades recreativas y un ambiente lleno de alegría.

La jornada estuvo marcada por la convivencia familiar y la participación activa de la comunidad, consolidando este espacio como un punto de encuentro para celebrar a la niñez altamirense.

Este tipo de celebraciones reflejan el compromiso de seguir construyendo un Altamira donde la alegría, la unión y el bienestar de la niñez sean siempre una prioridad.