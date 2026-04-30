UNE PATTY CHÍO A NIÑOS, NIÑAS Y SUS FAMILIAS EN EL DIFZANIA

Miles de niños y niñas, acompañados por sus familias, pasaron una tarde de convivencia y la presentación del show infantil “Las Guerreras y Sajas Boys”, además de rifa de regalos.

Con gran entusiasmo y una gran presencia de familias mantenses, se llevó a cabo la segunda edición de DIFzania, un evento enfocado en fortalecer la convivencia y brindar espacios de sano esparcimiento a niñas y niños.

La Presidenta Municipal Patty Chío disfrutó junto a las familias de actividades recreativas, culturales y dinámicas de integración, en un ambiente lleno de alegría, unión y cercanía, donde se promovieron valores fundamentales para el desarrollo de la niñez, como es el especial interés de este gran evento que a nivel estatal convoca la Dra. María de Villarreal Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, el Gobierno de El Mante y el Sistema DIF municipal.

En su mensaje, la Presidenta Municipal, Patty Chío, reiteró que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permite acercar este tipo de programas a la ciudadanía, generando entornos positivos para la niñez y sus familias:

“Nuestra mayor prioridad es la felicidad y el bienestar de nuestras niñas y niños. Hoy, en DIFzania, vemos reflejada esa alegría en cada sonrisa, en cada familia reunida y en cada espacio que hemos creado para ustedes. Cuando trabajamos en equipo, logramos grandes cosas” dijo.

Agradeció la unión de instituciones educactivas como IMEP, ICEST, UAMM, CBTis 15. Escuela de enfermeria “Cadena y Cadena”, TEC Mante, Cruz Roja, Guardia Estatal, Centro Libre para Mujeres, Su Bodega y dependencias del gobierno municipal que hicieron de DIFzania un gran evento para niños y niñas.

“DIFzania es muestra de que unidos logramos construir entornos seguros, llenos de amor y oportunidades para nuestras niñas y niños. Seguiremos impulsando acciones que fortalezcan a las familias, porque sabemos que ahí está la base de una sociedad más fuerte, más solidaria y con mayor futuro”.

Acompañada por la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Mante, Perla Cristina Chío de la Garza, la directora del organismo Erika Torres Velázquez, síndicos y regidores, la alcaldesa saludó a las familias en cada uno de los stand.

La convivencia fue coronada con la presentación del show musical “Las Guerreras y Sajas Boys”, rifa de regalos y la mega lotería.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante y el Sistema DIF Mante refrendan su compromiso de continuar promoviendo iniciativas que contribuyan a la construcción de una sociedad más unida, participativa y con mayores oportunidades para todas y todos.