TOMAN PROTESTA A INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL DE NUTRICIÓN

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de formalizar la integración y operación del Consejo Estatal de Nutrición (CEN), la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, realizó la Firma del Acta de Actualización y tomó protesta a los integrantes que forman parte de este órgano colegiado.

En este evento protocolario, se establecieron las bases para la implementación de estrategias integrales dirigidas a la prevención y control de los principales problemas nutricionales como el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición.

Hernández Campos, destacó que, la malnutrición genera muchos problemas de salud, pero solamente se han enfocado en atender las patologías provocadas por ésta y para ello existe este Consejo, en donde se analiza el trabajo de cada una de las instituciones para solucionar este problema de salud pública.

En este espacio permanente de trabajo y colaboración interinstitucional, se presentó el funcionamiento del CEN y la estrategia nacional “Nutriendo Futuros Saludables”, la cual está orientada a fortalecer la detección y atención de la desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años, con la búsqueda activa de casos y mediante brigadas de salud para otorgar el tratamiento oportuno.

En este contexto, la secretaria de Salud señaló que, el problema de la malnutrición es muy alarmante, por ello, es necesario puntualizar que se debe formar parte de la concientización y tomar participación desde el hogar, y la dependencia estatal imparte diplomados y capacitaciones al recurso humano a través de la dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable.

La funcionaria estatal, reconoció el profesionalismo que han mostrado los integrantes en este Consejo de Nutrición, el trabajo, esfuerzo, dedicación e interés que han tenido por el bienestar de todo el pueblo tamaulipeco, como lo ha indicado el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La instalación y formalización del Consejo Estatal de Nutrición, representa un paso trascendental en el fortalecimiento del sistema de salud, al consolidar espacios de coordinación interinstitucional que permiten generar estrategias, pero también acciones, orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población, puntualizó Adriana Marcela Hernández Campos durante la primera reunión del CEN.

En este evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del DIF Estatal, se contó con la asistencia de la directora General del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala; el coordinador Estatal del IMSS Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del IMSS Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar; la secretaria de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González; la directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, entre otros integrantes.

Cuarto Poder de Tamaulipas/