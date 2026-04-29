RESPALDA CABILDO RECONOCIMIENTO DE PATTY CHÍO AL MAGISTERIO

* A propuesta de la Alcaldesa, se aprueba la adquisición de vehículo para el festejo por el Día de las y los Maestros el próximo 14 de mayo.

En el marco de la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento de El Mante aprobó por unanimidad la propuesta presentada por la Presidenta Municipal, Patty Chío, para la adquisición de un vehículo Volkswagen Virtus, mismo que será entregado como premio durante el festejo con motivo del Día de las y los Maestros, a celebrarse el próximo 14 de mayo.

Este acuerdo promovido por la Alcaldesa Patty Chío, refleja el respaldo firme de los integrantes del Cabildo al sector magisterial, reconociendo su invaluable labor en la formación de niñas, niños y jóvenes, así como su contribución al desarrollo social del municipio.

Con esta acción, el Gobierno Municipal de El Mante refrenda su compromiso con el reconocimiento a las y los docentes, fortaleciendo acciones que dignifican su labor y promueven su estímulo.

La Presidenta Municipal, anunció que en este festejo estarán contemplados docentes de escuelas de gobierno y particulares, así como aquellos maestros de El Mante que laboran en municipios de la Región.

Asimismo, se ratifica el actuar de la administración bajo los principios de legalidad, transparencia y trabajo coordinado, en favor del magisterio mantense que son un baluarte en la educación.