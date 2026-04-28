LA UAT CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA CON UNA GALA ARTÍSTICA DEL TALENTO UNIVERSITARIO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

En el marco del Día Internacional de la Danza, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró la expresión corporal con un encuentro que reunió al talento universitario, exaltando el arte y la vinculación de la institución.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, junto con su esposa, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, encabezó el festejo conmemorativo, en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, ante cientos de asistentes que disfrutaron de una velada artística de ritmo y color, presentada por agrupaciones universitarias y compañías de danza de esta capital.

En su mensaje, Dámaso Anaya destacó la importancia de generar espacios donde el talento, la creatividad y las expresiones artísticas encuentren respaldo institucional para proyectarse hacia la sociedad.

Subrayó que estas actividades fortalecen la formación integral del estudiantado, favorecen el desarrollo pleno de la comunidad universitaria y reflejan el compromiso de la UAT por impulsar iniciativas cercanas a la ciudadanía que promuevan sensibilidad, participación y cohesión social.

Como parte de esta conmemoración, el escenario reunió a agrupaciones representativas de las diferentes facultades y unidades académicas del Campus Victoria, junto con compañías locales invitadas, que ofrecieron una muestra plural de expresiones como hip hop, pole art y folklor; además de danza aérea, moderna, tahitiana y contemporánea; así como baile urbano y jazz.

En una velada que registró lleno total, cada presentación reafirmó el valor de estas expresiones como parte de la formación universitaria y como puente de encuentro con la sociedad, en un ambiente de entusiasmo y reconocimiento al talento de todas las edades.

En este marco, el rector entregó reconocimientos a los grupos participantes, destacando la dedicación de artistas, docentes y promotores que contribuyen a fortalecer la vida cultural universitaria.

Asimismo, reconoció el esfuerzo colaborativo que hace posible abrir este tipo de espacios para proyectar el talento, promover la participación de la comunidad y acercar las manifestaciones artísticas a públicos cada vez más amplios, consolidando a la UAT como un referente en la promoción cultural.

Cuarto Poder de Tamaulipas/