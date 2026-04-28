PATTY CHÍO FESTEJAN A LA NIÑEZ DEL JARDÍN DE NIÑOS “5 DE MAYO” Y DIGNIFICA EL ENTORNO DE APRENDIZAJE.

La alcaldesa convivió con los alumnos por el Día del Niño y puso en marcha trabajos de pintura para realzar las instalaciones del plantel.

El Mante, Tam. – En un ambiente de fiesta, color y compromiso social, la Presidenta Municipal, Patty Chío, visitó las instalaciones del Jardín de Niños “5 de Mayo”, ubicado en la colonia Obrera 2, con el objetivo de encabezar los festejos alusivos al Día del Niño y fortalecer la infraestructura educativa del sector.

Durante la jornada, la alcaldesa participó activamente en las dinámicas organizadas para los pequeños, destacando la importancia de fomentar espacios de sana convivencia, diversión y felicidad. Entre risas y juegos, Patty Chío reafirmó su cercanía con las familias de la colonia Obrera, subrayando que el bienestar emocional de la infancia es una prioridad para su administración.

“Seguimos trabajando con compromiso por el bienestar y desarrollo de nuestra niñez”, expresó la mandataria municipal durante el encuentro.

Más allá de la celebración, la visita tuvo un impacto tangible en el plantel. La Presidenta Municipal dio el banderazo de inicio a los trabajos de pintura integral, que abarcarán tanto el interior como el exterior del jardín de niños.

Estas acciones forman parte de un programa de mejoramiento de espacios públicos que busca: dignificar los entornos de aprendizaje; proporcionar instalaciones adecuadas y seguras para los alumnos y fomentar un ambiente motivador para el desarrollo académico temprano.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su política de trabajar de la mano con las instituciones educativas para garantizar que las niñas y niños del municipio cuenten con las herramientas y el entorno necesario para su pleno desarrollo.