SUPERVISA PATTY CHÍO MEJORAS EN LA PRIMARIA “VASCO DE QUIROGA” DE BELLAVISTA

La alcaldesa reafirma su compromiso con la educación al rehabilitar espacios escolares; además, fue distinguida como madrina de la próxima generación de graduados.

EL MANTE, TAM. – Como parte de las acciones permanentes para dignificar los espacios educativos en la región, la Presidenta Municipal, Patty Chío, encabezó esta mañana una jornada de supervisión de trabajos de mantenimiento en la Escuela Primaria Rural “Vasco de Quiroga”, situada en el ejido Bellavista.

Durante el recorrido, la alcaldesa constató el avance de las labores de pintura y limpieza integral que se realizan en el plantel. Estas acciones tienen como objetivo primordial asegurar que las niñas y niños mantengan el acceso a instalaciones dignas, seguras y estéticas, factores clave que favorecen el aprovechamiento académico y el bienestar de la comunidad escolar.

“Trabajamos para que nuestros estudiantes cuenten con un entorno que los inspire a aprender y crecer”, señaló la mandataria durante su encuentro con directivos y padres de familia.

En el marco de esta visita, la comunidad educativa de la Primaria “Vasco de Quiroga” extendió una invitación formal a la Presidenta para ser la Madrina de Generación de los alumnos que concluyen sus estudios este ciclo escolar. Patty Chío agradeció la distinción, destacando el honor que representa acompañar a la niñez mantense en este importante paso hacia su futuro.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma que la educación es uno de los pilares fundamentales para la transformación de la comunidad, apostando por el fortalecimiento de la infraestructura rural bajo la premisa de que, unidos, se construye un mejor futuro.