IMPULSAN TECNIFICACIÓN DEL CAMPO EN EL MANTE: ABREN VENTANILLAS PARA APOYOS RURALES

El programa “Impulso para el Crecimiento y la Inversión Rural 2026” ofrece subsidios de hasta el 50% en sistemas de riego y paneles solares para productores de cítricos, caña y hortalizas.

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. – Con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidroagrícola y promover el uso de energías limpias en el sector primario, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con el Gobierno Municipal de El Mante (2024-2027), ha lanzado oficialmente la convocatoria para el programa “Impulso para el Crecimiento y la Inversión Rural 2026”.

Esta iniciativa, operada a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, está dirigida específicamente a productores dedicados al cultivo de caña de azúcar, cítricos y hortalizas, quienes podrán acceder a apoyos económicos que cubren hasta la mitad del costo de inversión en tecnología de punta.

Beneficios estratégicos para el agro

El programa busca reducir los costos de producción y optimizar el uso del agua mediante dos vertientes principales:

Sistemas de Riego Tecnificado: Para una gestión eficiente del recurso hídrico.

Para una gestión eficiente del recurso hídrico. Sistemas Fotovoltaicos: Instalación de paneles solares destinados a pozos y sistemas de rebombeo, lo que representa un ahorro significativo en el consumo eléctrico.

Requisitos y documentación

Los interesados deberán presentarse con la siguiente documentación en original y copia:

Solicitud de apoyo debidamente firmada (Anexo I-C1-A). Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte o CURP). RFC o Constancia de Situación Fiscal actualizada. Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

“Esta es una oportunidad importante para que los productores locales den el salto hacia la modernización, asegurando la rentabilidad de sus cosechas frente a los retos climáticos actuales”, señalaron autoridades municipales.

Fechas y puntos de atención

El periodo de recepción de documentos permanecerá abierto desde el 06 de abril hasta el 15 de mayo de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Las ventanillas habilitadas son:

Ubicación Dirección El Mante Dirección de Desarrollo Rural (Espacio Cultural Zaragoza). Cd. Victoria Dirección de Apoyo a Distritos de Riego (Km 5.5 Carr. Victoria-Soto la Marina).

Con estas acciones, se busca consolidar a El Mante como un referente de productividad rural en el estado, brindando herramientas que permitan a los agricultores competir en un mercado cada vez más exigente.