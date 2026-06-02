AVANZAN PATTY CHÍO Y COMAPA EN SANEAMIENTO DE LA CÁRDENAS

* Atienden problemática en la calle Graciano Sánchez, eliminando derrames de aguas negras, mejorarando las condiciones de vida y protegiendo la salud de las familia; estas acciones que complementan la mega obra del colector

Con el firme compromiso de seguir trabajando para dar solución a las necesidades más apremiantes de la población, el Gobierno Municipal de El Mante que encabeza Patty Chío en coordinación con COMAPA, continúa realizando trabajos para acabar con problemas históricos en la red de drenaje sanitario de la colonia Cárdenas.

Gracias al esfuerzo del personal operativo, fue posible corregir uno de los principales focos de derrame de aguas residuales que afectaba a vecinos de este sector, mejorando significativamente las condiciones de las calles y contribuyendo a la protección de la salud pública.

Estas acciones se unen a los trabajos que desde el inicio de la administración se atendieron con la mega obra del Colector que ya concluyó y que era punto medular para el saneamiento básico del sector norte que por años fue desatendido .

Bajo la direccion del Gerente de Comapa Jorge Salomón González, las cuadrillas mantienen labores en distintos puntos de la colonia, entre ellos la calle Graciano Sánchez, donde se atienden nuevas incidencias que han surgido en la red sanitaria, con el objetivo de evitar afectaciones a las familias y garantizar una respuesta oportuna.

La presidenta municipal Patty Chío destacó que, aunque aún existen desafíos importantes por atender, se trabaja de manera permanente para resolver problemas que durante años afectaron a los habitantes de este sector.

“Sabemos que todavía hay mucho por hacer en la colonia Cárdenas, pero estamos avanzando paso a paso para brindar mejores condiciones de vida a las familias y recuperar espacios que durante años padecieron problemas de drenaje”. expresó.

Señaló que secar las calles y eliminar los derrames de aguas negras era una prioridad para la administración municipal.

“Nuestra prioridad es atender las necesidades de la gente. Por eso seguimos trabajando de manera coordinada para dar soluciones concretas y mejorar el entorno donde viven cientos de familias mantenses”, afirmó.

Apuntó que para el Gobierno Municipal, el compromiso es continuar impulsando acciones de infraestructura y servicios públicos que permitan elevar la calidad de vida de la población, convencida de que el trabajo en equipo es la mejor vía para generar resultados.

“Sigamos trabajando unidos, porque solamente Unidos Transformamos”, concluyó la alcaldesa.