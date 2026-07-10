SANEA PATTY CHÍO ADEUDOS DE ANTERIORES GOBIERNOS CON EL SAT

• Administraciones pasadas le quitaron impuestos a los trabajadores y no los pagaron al SAT: Ante el riesgo de que esto afecte las partidas presupuestales presentes y futuras, la Alcaldesa propone pagar aprovechando estímulos fiscales y los regidores respaldan su propuesta

* Los adeudos ascienden a más de 26 millones de pesos entre el Gobierno Municipal y el DIF Mante y no fueron reportados dentro del procedimiento de entrega-recepción

La Presidenta Municipal Patty Chío presentó una propuesta para sanear adeudos fiscales de ejercicios de gobierno anteriores al suyo y evitar poner en riesgo el presupuesto que recibe El Mante desde el Gobierno Federal.

Esta propuesta presentada por la alcaldesa, recibió el respaldo unánime de síndicos y regidores, quienes avalaron el interés de la alcaldesa por proteger las participaciones presupuestales.

De acuerdo al antecedente, el Servicio de Administración Tributaria informó recientemente a la Administración Municipal 2024-2027, que tanto en el Ayuntamiento como en el Sistema DIF y Comapa, contaba con fuertes adeudos correspondientes entre otros conceptos, a retenciones de ISR que se hicieron a trabajadores y el 3 por ciento de impuestos sobre nómina; esto significa que los administradores del Gobierno y el DIF, le descontaron el dinero de contribuciones fiscales a sus trabajadores, pero ese dinero nunca llegó a la Secretaría de Hacienda.

Debido a esto, el DIF debe en impuestos alrededor de 5 millones de pesos (que con los estímulos se reduce a 1 millón) y el Gobierno Municipal otros 25 millones de pesos de administraciones anteriores.

El Contralor Municipal Dr. Eduardo Alfredo Constante Núñez, que la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, informó al Gobierno Municipal de estos adeudos, de los cuales no se tenía conocimiento ya que no fueron reportados por la administración municipal 2021-2024 dentro del proceso de entrega-recepción.

La Alcaldesa Patty Chío, informó de estos adeudos y pidió a síndicos y regidores autorización para pagarlos aprovechando estímulos fiscales y así evitar poner en riesgo las partidas presupuestales que si no se paga, podrían recibir recortes directos para garantizar el pago.

Los estímulos fiscales recibidos por el Gobierno de Patty Chío, obedecen a que durante la actual administración, el Municipio y el DIF han pagado sus impuestos puntualmente a partir de octubre del 2024.

“Como administración municipal nuestro principal compromiso es mantener finanzas sanas y este dinero que se solicita es precisamente para pagar estos adeudos fiscales de ejercicios anteriores; lo que nos interesa es que el presupuesto que recibe El Mante no esté en riesgo”, dijo.

La Alcaldesa dijo que su administración busca sanear las finanzas y para ello será necesario enfrentar este tipo de compromisos, que de manera irresponsable le fueron heredados.

“Nuestro principal interés no es señalar ni buscar culpables, lo que buscamos es un Municipio con finanzas sanas y pagar servirá precisamente para sanear estos adeudos fiscales que corresponden a diversos periodos de distintos organismos y de los cuales no habíamos sido informados”, dijo.