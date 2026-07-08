IMPULSAR A LA JUVENTUD ES CONSTRUIR UN MEJOR MUNICIPIO: MARIELA LÓPEZ SOSA

La alcaldesa de Xicoténcatl apadrinó a la XLIX Generación de la Secundaria Técnica No. 38 “Lic. Aarón Sáenz Garza”, donde reiteró que la educación es prioridad para su gobierno.

Xicoténcatl, Tam. – Tras asegurar que impulsar a las nuevas generaciones es la clave para construir un mejor municipio, la presidenta municipal, Mariela López Sosa, encabezó como madrina la ceremonia de graduación de la XLIX Generación 2023–2026 de la Escuela Secundaria Técnica No. 38 “Lic. Aarón Sáenz Garza”.

La emotiva ceremonia, que llevó por nombre generación “María Elena Martínez Gómez”, reunió a directivos, docentes, padres de familia y alumnos para celebrar la culminación de esta importante etapa académica.

Durante su intervención, la alcaldesa felicitó calurosamente a las y los egresados por su dedicación y esfuerzo en las aulas. Asimismo, López Sosa hizo un reconocimiento público al trabajo del director de la institución, el Profesor Jesús Salvador Cavazos Escobar, y a todo su equipo por mantener la excelencia educativa en el plantel.

Finalmente, la presidenta municipal reafirmó su compromiso con el sector educativo de Xicoténcatl, asegurando que el apoyo a las escuelas y el desarrollo de la juventud seguirán siendo un eje central y prioritario en la agenda de su administración.