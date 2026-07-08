jueves, julio 9, 2026
Inicio Noticias Principales DESIGNA GOBERNADOR DE TAMAULIPAS A JESÚS ALEJANDRO RINCÓN COMO TITULAR DE RELACIONES...

DESIGNA GOBERNADOR DE TAMAULIPAS A JESÚS ALEJANDRO RINCÓN COMO TITULAR DE RELACIONES PÚBLICAS, COMPROMISOS Y ATENCIÓN CIUDADANA

Por
admin admin
-
0
8

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya designó este día al licenciado Jesús Alejandro Rincón Herrera como nuevo titular de la Dirección General de Relaciones Públicas, Compromisos y Atención Ciudadana, adscrita a la Oficina del Gobernador, y lo instruyó a fortalecer las acciones que permitan un trato directo con la población, así como canalizar sus peticiones y solicitudes que contribuyan a lograr el bienestar de las y los tamaulipecos.

Desde el inicio de su administración, el gobernador Américo Villarreal ha dado atención prioritaria a las demandas y peticiones de la población que lo aborda de manera personal durante sus giras de trabajo, en eventos oficiales o en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

Estas peticiones se canalizan a las diferentes dependencias del Estado para su seguimiento y la oportuna atención de las necesidades de la ciudadanía, por lo que la llegada del nuevo titular de esta dirección, permitirá redoblar esfuerzos y continuar impulsando las acciones de un gobierno humanista en todos los rincones del estado.

Artículos relacionadosMás del autor

RECOMENDACIONES DEL EDITOR

ENTRADAS POPULARES

CATEGORÍA POPULAR

SOBRE NOSOTROS

El Objetivo de Cuarto Poder de Tamaulipas es: Proveer información profesional, veraz y oportuna

Contáctanos: alfredogarciabecerra@cuartopoderdetamaulipas.com.mx

SIGUENOS

Derechos reservados a Cuarto Poder de Tamaulipas

Te recomendamos leer:

CONTINÚAN TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL RIACHUELO; ALCALDE FRANK DE...

FORTALECE TECNOLÓGICO DEL MANTE SU CONTACTO AL SECTOR PRODUCTIVO CON “EXPO...

PROTEGE SET  DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A LA EDUCACIÓN