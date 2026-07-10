IMPULSA PATTY CHÍO EXPOSICIÓN TEXTIL EN INAUGURACIÓN DE “PUNTO DE CRUZ”

* Inauguran la exposición de la artista “GONEVA”, compuesta por más de 120 obras que estarán exhibidas en la Galería de Arte “Ramón Cano Manilla” hasta el 28 de agosto.

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. — Teniendo el firme compromiso de impulsar el arte y abrir espacios para la expresión cultural en el municipio, el gobierno municipal que encabeza Patty Chío respaldó el inicio de la exposición de la artista “GONEVA”, Liliana Melgoza Martínez.

En representación de la presidenta municipal, la sexta regidora Judith Amaro Rivas asistió a la inauguración de esta muestra que destaca el talento y la dedicación del arte hecho a mano.

La exhibición está integrada por más de 120 minuciosos trabajos en punto de cruz.

Durante el evento, Melgoza Martínez guió a las autoridades y al público presente en un emotivo recorrido, donde explicó a detalle el proceso creativo, la técnica y las historias plasmadas en cada una de sus obras, las cuales cobran vida a través de los colores y el uso de hilos y aguja.

A través de estas acciones, la administración de la alcaldesa Patty Chío refrenda su fuerte compromiso con la cultura, valorando las distintas disciplinas artísticas. La obra de “GONEVA”, permanecerá abierta a todo el público local y foráneo, del 10 de julio al 28 de agosto en la Galería de Arte “Ramón Cano Manilla” en un horario de atención de 8:00 a 16:00 horas.