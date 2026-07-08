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ENTREGAN BECAS DE INCLUSIÓN A LA NIÑEZ EN OCAMPO PARA IMPULSAR SU BIENESTAR

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  • El trabajo coordinado entre el CREE y el Sistema DIF municipal, presidido por Martha Uresti de Budarth, abre nuevas oportunidades de desarrollo.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- En un esfuerzo conjunto orientado a impulsar un futuro con más oportunidades y garantizar el bienestar de los sectores más vulnerables, el Sistema DIF Ocampo, en coordinación con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), llevó a cabo la entrega de becas de inclusión dirigidas a niñas y niños del municipio.

La entrega oficial estuvo encabezada por la presidenta del Sistema DIF, C.P. Martha Uresti de Budarth, quien destacó la importancia de estas acciones para contribuir directamente al desarrollo integral de la infancia local.

Con este tipo de apoyos, el DIF Ocampo reafirma su compromiso de seguir trabajando activamente para que la niñez del municipio cuente con las herramientas necesarias que les permitan crecer, aprender e integrarse plenamente a la sociedad.

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