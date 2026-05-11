INICIA EN EL MANTE LA 4ª SEMANA NACIONAL CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2026

La alcaldesa Patty Chío y la coordinación de COEPRIS encabezan el arranque de actividades en el Mercado Municipal para fortalecer la prevención y salud pública.

CIUDAD MANTE, Tamaulipas. – Con el firme objetivo de salvaguardar la salud de las familias mantenses y fortalecer la cultura de la prevención, esta mañana la Presidenta Municipal, Patty Chío, acompañó a la titular de la coordinación de la COEPRIS, María Elena Sánchez, para dar el banderazo oficial a la 4ª Semana Nacional Contra Riesgos Sanitarios 2026.

El evento protocolario tuvo lugar en las instalaciones del Mercado Municipal, punto estratégico para el comercio local, donde las autoridades destacaron la importancia de la vigilancia sanitaria y el cumplimiento de normativas para garantizar entornos seguros tanto para consumidores como para locatarios.

Durante el inicio de estas acciones, la alcaldesa Patty Chío enfatizó que estas acciones son el resultado de una estrecha colaboración entre el Gobierno Municipal, el sector salud y el sector productivo.

Con este arranque, la administración municipal reafirma su compromiso de trabajar en unidad con las instancias estatales y federales. Bajo el lema de que en unidad se logran mejores resultados, las autoridades de esta administración reiteraron su compromiso de seguir blindando al municipio contra posibles contingencias sanitarias.