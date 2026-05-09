DISFRUTAN MAMÁS DE EL MANTE GRAN FESTEJO JUNTO A PATTY CHÍO

* Ante más de dos mil madres de familia reunidas en la plaza principal, la Alcaldesa refrenda la importancia de la familia y encabeza el festejo del 10 de mayo, en donde hizo entrega de regalos para todas ellas.

En un ambiente de alegría, convivencia y unidad familiar el Gobierno Municipal de El Mante que encabeza la Alcaldesa Patty Chío llevó a cabo el festejo con motivo del Día de las Madres, reconociendo la importante labor que desempeñan las mujeres dentro de los hogares como cuidadoras, proveedoras y formadoras de valores.

La presidenta municipal Patty Chío, acompañada por la presidenta del patronato del Sistema DIF Mante, Perla Cristina Chío de la Garza, la directora Erika Torres Velázquez, así como por síndicos y regidores, destacó el papel fundamental de las madres en la sociedad y agradeció la asistencia de las familias que participaron en esta celebración organizada para reconocer su esfuerzo diario.

“Es un honor y una gran alegría compartir con ustedes esta celebración tan especial dedicada a las madres, quienes son el pilar fundamental de nuestros hogares y el corazón de nuestras familias”, expresó.

Reconoció el trabajo conjunto de las distintas áreas del Gobierno Municipal y el respaldo del Cabildo para hacer posible este tipo de actividades en beneficio de las familias mantenses.

“Gracias a todas ustedes por responder a esta convocatoria y acompañarnos en este festejo preparado con mucho cariño. Este es un esfuerzo en el que se trabaja con el corazón, gracias a la suma de voluntades de todas las direcciones y áreas que participan para hacer posible estos momentos de convivencia y reconocimiento para las madres de nuestro municipio”, señaló.

La alcaldesa resaltó que las madres son ejemplo de fortaleza y entrega dentro de los hogares.

“Ustedes son quienes enseñan con el ejemplo, fortalecen la unión familiar y sacan adelante a sus hijos con esfuerzo, dedicación y sacrificio diario”, mencionó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones en favor de las familias, trabajando de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya y con el respaldo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Además de merienda y mega lotería, se hizo entrega de un gran número de regalos, entre ellos electrodomésticos, estufas, refrigeradores y boletos para la presentación de Marco Antonio Solís ” El Buky” en Tampico.