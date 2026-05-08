PARTICIPA LA FGJET CON ACCIONES DE PROXIMIDAD Y DIFUSIÓN DIGITAL EN EL TORNEO DE PESCA DE LA GUAPOTA 2026″ EN CIUDAD MANTE

Ciudad Mante, Tamaulipas. – Como parte de las acciones de prevención del delito y fortalecimiento institucional encaminadas a estrechar vínculos con la ciudadanía, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) tuvo una destacada participación en el marco del evento familiar y deportivo del Torneo de Pesca de la Guapota 2026.

La actividad de proximidad social se desarrolló de manera coordinada con elementos de la Policía Investigadora, logrando instalar una mesa informativa y de atención ciudadana para las y los asistentes al torneo. El objetivo principal de este espacio fue brindar orientación directa sobre el uso de la Fiscalía Digital, destacando ante la comunidad sus amplios beneficios, la facilidad de su navegación, así como la importancia de acceder a los servicios de procuración de justicia de forma ágil, segura y completamente gratuita.

Durante la jornada, los servidores públicos interactuaron con las familias presentes y proporcionaron información detallada sobre los distintos trámites que la ciudadanía puede realizar en línea. Con estas explicaciones se busca promover activamente el uso de las herramientas tecnológicas de la institución, las cuales optimizan el tiempo de atención y facilitan un acceso real y simplificado a la justicia penal.

Asimismo, además de la entrega de folletos explicativos y asesorías directas, el personal interactuó con los asistentes y los más pequeños mediante la entrega de globos conmemorativos e institucionales de la FGJ, fomentando un ambiente de confianza y una mayor cercanía entre la sociedad civil y las autoridades investigadoras.

Con la implementación de estas dinámicas interactivas en espacios recreativos de gran afluencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su firme compromiso con la prevención del delito, la proximidad social, la innovación digital y el impulso continuo a la cultura de la denuncia en el estado.