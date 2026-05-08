VINCULAN A PROCESO A JUEZ QUE OPERÓ RED DE AMPAROS PARA DAR IMPUNIDAD A CABEZA DE VACA

Reynosa, Tamaulipas.- 8 de mayo de 2026.- Un juez del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Reynosa, vinculó a proceso, la noche de este jueves, al Juez de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, quien operó una red judicial y otorgó una serie de amparos para favorecer y dar impunidad al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.



Juan Fernando Alvarado recibió el auto de vinculación a proceso en la causa penal 45/2026, por el delito contra la administración de justicia, previsto por el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal, por el Juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco, del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa.



Cabe recordar que en 2024 Francisco García Cabeza de Vaca, promovió juicio de amparo en el que reclamó la orden de aprehensión dictada en la causa penal número 51/2024, dictada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.



En el mismo Juicio de Amparo reclamó al Instituto Nacional Electoral la negativa de registrarlo como candidato a diputado federal con motivo de la existencia de la orden de aprehensión.



Dicha demanda de amparo la conoció el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, que se radicó con el número de expediente 417/2024, y el entonces Titular de dicho Juzgado de Distrito, Licenciado Juan Fernando Alvarado López.



En el mes de abril de 2024, de manera ilegal concedió la suspensión provisional a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y obligó al Instituto Nacional Electoral a que lo registrara como candidato a diputado federal de representación proporcional.



Con motivo de esa suspensión ilegal dictada por el entonces Juez de Distrito, Fernando Alvarado López, el Partido MORENA, presentó denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la República.



El pasado mes de febrero del presente año el Tribunal de Disciplina Judicial, a través de su Comisión de Disciplina, inhabilitó por un año al juez federal Juan Fernando Alvarado López por faltas graves en el ejercicio de su función jurisdiccional.



De acuerdo con la resolución dada a conocer en su momento, el juzgador emitió determinaciones que favorecieron al exgobernador panista Cabeza de Vaca, al concederle amparos que frenaron órdenes de aprehensión y retrasaron la acción de la justicia en su contra.