RESPALDA PATTY CHÍO ALIMENTACIÓN DE INFANTES EN EDUCACIÓN INICIAL

*Agradecen maestras de educación inicial paquetes alimentarios que el Sistema DIF El Mante proporciona a niños de 0 a 3 años y mujeres embarazadas que son atendidos en la modalidad no escolarizado.

Con el respaldo de la Presidenta Municipal Patty Chio, infantes de 0 a 3 años de edad y mujeres embarazadas, son apoyados con desayunos frios que se les proporciona a través del Sistema DIF El Mante.

El apoyo de los Desayunos Escolares Municipales, llega directo a las madres de familia para que sus hijos reciban el paquete nutricional en casa, donde son educados por personal docente del Programa de Educación Inicial en la modalidad No Escolarizado de la Secretaría de Educación.

La coordinadora en Mante Juanis Santivañez, agradeció a la Presidenta Municipal por el respaldo que se brinda a este sistema educativo que llevan casa por casa en las colonias para que los infantes de 0 a 3 años de edad aprendan junto a sus madres y los preparan para su ingreso al preescolar, y las mujeres embarazadas también reciben asesoría educativa prenatal y alimentación.

“Es un sistema que atiende a las familias y gracias al apoyo de la Presidenta Patty Chío y el Sistema DIF ellos reciben un paquete nutricional por mes” dijo la coordinadora del programa.

La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez destacó la coordinación que se tiene con instituciones educativas para que niños y niñas esten bien alimentados con los desayunos escolares municipales, cuidando siempre su sano desarrollo; como se cuida a infantes de educación inicial no escolarizada.