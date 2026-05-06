viernes, mayo 8, 2026
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EL MANTE SE SUMA AL SIMULACRO NACIONAL

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* Evacúan a 165 personas en poco más de 2 minutos.

El Gobierno Municipal de El Mante que preside Patty Chio participó en el Primer Simulacro Nacional 2026, logrando la evacuación de 165 personas en un tiempo de 2 minutos con 15 segundos.

La actividad fue coordinada por la Dirección Municipal de Protección Civil, en atención a la indicación de la presidenta municipal, Patty Chío, de fortalecer la cultura de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Durante el ejercicio se evaluaron los protocolos de evacuación, así como la organización y participación de los asistentes, destacando la importancia de actuar con rapidez, orden y responsabilidad ante cualquier situación de riesgo.

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