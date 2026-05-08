CONMEMORA SST DÍA NACIONAL DE LA SALUD MATERNA Y PERINATAL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, la Secretaría de Salud realizó el Curso-Taller “Implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025: Retos y Avances en Salud Materna y Perinatal”.

En representación de la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, la directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, inauguró los trabajos de este evento que tiene como objetivo fortalecer y avanzar hacia una atención materna y neonatal más segura, humanizada y basada en el respeto a los derechos humanos, favoreciendo con ello la reducción de la mortalidad, así como una mayor equidad en salud.

“Este curso-taller representa una valiosa oportunidad para fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades del personal operativo de las instituciones de salud, promoviendo una atención respetuosa, libre de violencia, centrada en la persona y con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, como lo ha indicado el doctor Américo Villarreal Anaya”, dijo Juárez Delgado durante su participación.

Agregó que, la conmemoración de la salud materna y perinatal reafirma el compromiso de las instituciones de salud para fortalecer una atención más humana, segura y respetuosa, centrada en las necesidades de las mujeres, personas gestantes, recién nacidas y sus familias.

Cabe mencionar que la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025, reconoce la importancia del acompañamiento y dignifica la labor de la partería profesional y tradicional, ya que han sido históricamente guardianas durante el embarazo, parto, puerperio y etapa neonatal en las comunidades.

En este contexto, en Tamaulipas actualmente contamos con 54 parteras tradicionales; 32 forman parte de la red de los Servicios de Salud y 22 corresponden al IMSS-Bienestar Régimen Ordinario, lo que refleja la importancia de continuar impulsando la vinculación comunitaria y el trabajo colaborativo en beneficio de la población.

La implementación de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA-2025 representa un avance significativo para garantizar servicios de salud materna y perinatal con calidad, pertinencia cultural y enfoque humanizado, sustentados en evidencia científica y en las recomendaciones más recientes de la Organización Mundial de la Salud.

En el evento, se contó con la asistencia del Subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; el titular de la Coordinación del Hospital Regional de Alta Especialidad, Daniel Durán Perales; el jefe de la Oficina de Salud de la Mujer del IMSS Bienestar, Guillermo de Jesús Balboa Peña, en representación del coordinador estatal, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; y la supervisora Médico de Hospitales del IMSS Ordinario, Erika del Carmen Mendoza Walle, en representación del Titular del IMSS, José Luis Aranza Aguilar.

Cuarto Poder de Tamaulipas/