NAUGURAN “DIALOG ARTE”: HOMENAJE PICTÓRICO A LA IDENTIDAD MANTENSE DE MARICELA GARCÍA

El gobierno municipal de El Mante, encabezado por Patty Chío de la Garza, abrió las puertas de la Galería Ramón Cano Manilla para albergar la destacada obra de la pintora y arquitecta, en una velada llena de nostalgia, arte y un emotivo tributo materno.

ALFREDO GARCIA BECERRA

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. — En un esfuerzo continuo por impulsar y difundir la riqueza cultural de la región, el gobierno municipal de El Mante, presidido por la alcaldesa Patty Chío de la Garza, inauguró formalmente la exposición pictórica “Dialog Arte”, de la destacada artista y arquitecta mantense Maricela García Ríos. El emblemático escenario de la Galería de Arte Ramón Cano Manilla fue el punto de encuentro donde el talento local y la identidad cañera se fusionaron en una velada inolvidable.

Durante el protocolo de apertura, la alcaldesa Patty Chío de la Garza entregó un merecido reconocimiento a nombre del gobierno municipal a la pintora por su valiosa trascendencia artística. La presidenta municipal elogió la trayectoria de García Ríos, destacando el orgullo que representa para el municipio y recordando con nostalgia vivencias compartidas y consejos de sus mayores que marcaron el rumbo de sus vidas.

Con una sólida trayectoria, la creadora ha participado en exposiciones colectivas desde 1992 e individuales desde el año 2002. En sus creaciones destaca un elemento muy particular: la libélula, un sello personal que incorpora desde 2005 como un símbolo de “prolongación de vida” en cada uno de sus lienzos.

García Ríos expresó su profundo agradecimiento a Dios por el don de plasmar su inspiración en piezas que invitan a la libertad de pensamiento. Asimismo, extendió su gratitud a su familia y al equipo del ayuntamiento en las áreas de educación, cultura y comunicación por el total respaldo para abrir estos espacios que, aseguró, dan trascendencia a las sociedades.

El momento más conmovedor de la noche ocurrió cuando la artista, en el marco de las celebraciones por el Día de las Madres, sorprendió a su progenitora obsequiándole un retrato al óleo. La obra evoca con nostalgia el momento histórico en que su madre fungió como madrina de inauguración de la antigua Plaza de Toros de El Mante en la década de los 50.

El ambiente familiar se tornó aún más cálido con las palabras de la hija de la pintora, quien, en representación de sus hermanos, tomó el micrófono para expresarle públicamente el inmenso amor, admiración y orgullo que sienten por su fortaleza, sus valores y las enseñanzas de vida que les ha heredado.

Tras el corte del listón, las autoridades y el público asistente realizaron un recorrido por la galería para apreciar la colección, que es la esencia de El Mante plasmada en óleo.

Las obras presentadas en “Dialog Arte” reflejan la riqueza natural, económica e histórica de la región mediante piezas que destacan el paisaje local y la cotidianidad, con paisajes e Identidad como El Cerro del Bernal, El Nacimiento, Sembradíos de Caña y el icónico Ingenio Azucarero.

Destacan también obras de naturaleza y costumbre como El Bosque, Ganadería, Regalos del Mar, Floreciendo entre Espinas (nopal), Bodegón y Lirio, además de Vendedora de Flores y elementos cotidianos como frutas (manzana) y una sentida representación de La

Última Cena.

La exposición “Dialog Arte” permanecerá abierta al público en la Galería Ramón Cano Manilla, consolidándose como una excelente opción para que las familias mantenses y los amantes del arte aprecien de cerca la genialidad y el legado de una de sus creadoras más ilustres.