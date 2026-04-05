ABRE DIF TAMAULIPAS NUEVO DESAYUNADOR ESCOLAR EN COMUNIDAD RURAL DE EL MANTE

Cientos de niñas y niños podrán disfrutar de desayunos calientes elaborados con la participación de padres y madres de familia.

Ciudad Mante, Tamaulipas.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, en coordinación con la Secretaría de Educación, continúa fortaleciendo el programa de Desayunos Escolares en beneficio de la niñez tamaulipeca, al inaugurar un desayunador escolar en la escuela primaria Emilio Carranza, ubicada en la Congregación Quintero, en el municipio de El Mante.

Para la construcción de este espacio se destinó una inversión superior a los 2 millones de pesos, ejercida por el Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE). La obra consiste en un comedor escolar con cocina, con una superficie de 96 metros cuadrados, que beneficia a 102 estudiantes de nivel básico.

El desayunador fue equipado con cocina industrial, mesas, sillas, ventiladores, utensilios, platos, vasos y diversos electrodomésticos, gracias al apoyo del Sistema DIF Tamaulipas. Este espacio permitirá a niñas, niños y adolescentes contar con un entorno digno y seguro para recibir diariamente alimentos calientes, preparados por el Comité de Desayunos Escolares, integrado por madres y padres de familia de la propia comunidad educativa.

Con acciones como esta, los Mensajeros de Paz reafirman su compromiso con la niñez y la adolescencia de Tamaulipas, al impulsar espacios que fortalecen su desarrollo integral, favorecen su bienestar y contribuyen a una mejor calidad de vida mediante una alimentación nutritiva y balanceada.