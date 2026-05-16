ES EL DEPORTE MOTOR DE BIENESTAR Y OPORTUNIDADES PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD: AMÉRICO

-Inaugura gobernador pista de atletismo y rehabilitación de cancha sintética

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Tampico, Tamaulipas.- Al inaugurar la pista de atletismo en el Tecnológico de Madero y la rehabilitación del campo sintético de fútbol en la colonia Enrique Cárdenas de Tampico, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró el compromiso de convertir al deporte en un motor de bienestar, de salud y oportunidades para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

En un ambiente de fiesta, en la cancha que ahora lleva por nombre Alejandro “Tranvía” Díaz Govea, en honor al exfutbolista campeón con los Orinegros, el gobernador destacó que el gran proyecto del Mundial Social que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum es también una muestra del gobierno humanista enfocado en nuestra niñez y la juventud, que son lo más importante para el gobierno y para quienes se trabaja día con día, para dejarles una mejor sociedad de la que recibimos y mejores oportunidades para salir adelante.

En este espacio deportivo, debidamente iluminado y con gradas, se rehabilitó también la cancha de básquetbol, el área de juegos y se construyó un andador, beneficiando a los habitantes de otras colonias del sector.

Además, esta cancha forma parte de las 15 que se han rehabilitado en Tampico, como parte del respaldo del Gobierno del Estado al proyecto Mundial Social.

En el evento, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, se refirió también al rescate de espacios públicos con la creación de 43 murales comunitarios, todos debidamente terminados a la fecha, elaborados de forma colectiva por niñas, niños y jóvenes bajo la guía de 35 artistas urbanos.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte, Manuel Virués Lozano, presentó a seis jugadores de la selección Tamaulipas Sub-15 de fútbol, que el próximo 27 de mayo jugarán contra Coahuila la final de la Olimpiada Nacional, en el estadio de Ciudad Universitaria, buscando la hazaña de ganar la medalla de oro que no se logra en esta disciplina desde 2012.

“Gracias al respaldo y visión de nuestro gobernador, el deporte en Tamaulipas sigue avanzando con hechos, con espacios dignos y con inversión real para beneficio de las familias; porque cuando se invierte en deporte, se invierte en paz, en salud, en prevención y en el futuro de nuestra niñez tamaulipeca”, expresó.

Al agradecer la distinción de imponer su nombre a esta cancha, Alejandro Díaz Govea reconoció el apoyo del gobernador Américo Villarreal y de la alcaldesa Mónica Villarreal por esta obra que será de gran beneficio para la comunidad.

INAUGURÓ PISTA DE ATLETISMO EN MADERO

También este sábado por la mañana, el gobernador inauguró la pista de atletismo en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero y develó la placa con el nombre del Ing. Américo Villarreal Guerra, como reconocimiento al legado del exgobernador de Tamaulipas.

Al agradecer esta distinción para honrar la memoria de su padre, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la calidad académica del Tec Madero y exhortó a las y los estudiantes a prepararse y aprovechar la extraordinaria diversidad de oportunidades que ofrece Tamaulipas.

“Si ustedes van a una competencia y ganan, no es porque tuvieron buena suerte, es porque se estuvieron preparando para ganar y esperaron la oportunidad de demostrar esa preparación en una competencia que se da en la disciplina que ustedes están ejerciendo. Y así es para todos los hechos de la vida”, expresó.

Por su parte, el director del Tec Madero, Juan Dionicio Cruz Guerrero, recordó que el ingeniero Américo Villarreal Guerra no solo destacó en el servicio público, sino que también fue un ejemplo de valor en el deporte como herramienta de formación integral para las y los jóvenes.

A nombre de los deportistas maderenses, Karime Lizzet Cruz Rocha reconoció el valioso respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para la construcción de esta pista de tartán, de ocho carriles, la cual contribuirá a la formación de una nueva generación de campeones.

“Hoy no solo inauguramos una obra deportiva, inauguramos un lugar donde nacerán nuevas metas, sueños y oportunidades para muchas generaciones”, indicó.

Para finalizar su gira de trabajo en el sur del estado, el mandatario tamaulipeco visitó el Centro Acuícola Tancol, en donde acordó instalar una Mesa de Trabajo para el Desarrollo Acuícola, en la que participarán el Estado, a través de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, el gobierno municipal y la iniciativa privada.

También en la Casa de la Naturaleza atendió la presentación de una iniciativa de Ricardo Dibella Cervantes para crear el Museo de Pesca Deportiva, el cual sería el primero en su clase de América Latina.

En sus actividades, el gobernador estuvo acompañado por: Mónica Zacil Villarreal Anaya, presidenta municipal de Tampico; y los presidentes municipales de Madero, Erasmo González Robledo y de Altamira, Armando Martínez Manríquez.

Cuarto Poder de Tamaulipas/